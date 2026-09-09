Seguridad

Van 32 Detenidos por Muerte de Carlos Manzo; El último Fue Arrestado en Zapopan

En Jalisco, fue arrestado y asegurado Alexis ‘N’, relacionado al homicidio de Carlos Manzo

Alexis 'N'Detienen en Zapopan a otro implicado por el asesinato del alcalde de Uruapan. Foto: Facebook Oficial Carlos Manzo

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Detienen en Zapopan a Alexis ‘N’, implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan. Ya suman 32 arrestos relacionados con el caso

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