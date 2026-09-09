Van 32 Detenidos por Muerte de Carlos Manzo; El último Fue Arrestado en Zapopan

Suman 32 detenciones tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, informaron las autoridades tras el arresto de otro sujeto implicado en los hechos.

Se trata de Alexis ‘N’, quien fue detenido en Zapopan, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El detenido fue identificado como líder de una célula delictiva en Uruapan, además de su presunta relación con el homicidio de Carlos Manzo. Y ahora es la persona detenida número 32 ligada a estos hechos.

Cabe recordar que el 1 de noviembre de 2025 se celebraba el Festival de Las Velas por el Día de Muertos en la plaza Morelos, en el centro de Uruapan, en donde el entonces alcalde, Carlos Manzo, murió tras ser atacado a balazos.

El 18 de noviembre de ese mismo año, comenzaron a caer las personas relacionadas con el homicidio tras las detenciones de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’ y Ricardo ‘N’. A lo largo de distintos operativos, desde ese mismo mes y hasta junio, se detuvieron a 30 personas, todas en el estado de Michoacán.

Sin embargo, el 30 de julio, Atotonilco el Alto, Jalisco, fue el escenario de un enfrentamiento a balazos entre autoridades federales y civiles armados, evento que concluyó con el aseguramiento de Ramón Ángel ‘N’, alias el ‘R1’, presunto autor intelectual del asesinato de Valeria Márquez, en mayo de 2025, a petición, supuestamente, de su hijo.