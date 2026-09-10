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Mañana Abre Registro la Beca de Aprovechamiento 2026: Requisitos y Cómo Inscribirse

Checa las fechas y lugares donde puedes registrar a tu hijo a las Becas por Aprovechamiento Edomex 2026, para primaria y secundaria

Inicia registro la Beca de Aprovechamiento 2026 primaria y secundaria requisitos y cómo inscribirse SMSEMLa Beca de Aprovechamiento para primaria y secundaria abre registro tres días de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro

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