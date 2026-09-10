Mañana Abre Registro la Beca de Aprovechamiento 2026: Requisitos y Cómo Inscribirse

Hace unos días se lanzó la convocatoria y a partir de este jueves 10 de septiembre inicia el registro a la Beca de Aprovechamiento Escolar 2026 para alumnos de primaria y secundaria en el Edomex, por eso te damos los requisitos y pasos para inscribirse al apoyo económico de forma exitosa.

Aunque las Becas de Aprovechamiento tienen una muy alta demanda en el Estado de México, no son las únicas en tener recepción de solicitudes este mes, por eso en una nota ya te mostramos cuáles son las cuatro becas Bienestar que abren registro en septiembre 2026, tanto a nivel nacional como estatal.

Aprovechamos para informarte que esta ayuda es diferente a la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico, que otorga la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación para estudiantes de educación básica y superior en el Estado de México.

Los alumnos de primaria y secundaria que sean hijos de profesores afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), van a poder hacer su registro a la Beca por Aprovechamiento durante los siguientes tres días de septiembre:

Jueves 10 de septiembre 2026.

Viernes 11 de septiembre 2026.

Sábado 12 de septiembre 2026.

Si se cumple con el principal requisito, los aspirantes deben cumplir contras dos condiciones y además tener en original y copia los siguientes documentos:

Tener promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar 2025-2026.

Acreditar inscripción para el ciclo escolar 2026-2027.

Documentos que acredite la inscripción del alumno para el Ciclo Escolar 2025-2026.

Solicitud debidamente requisitada expedida por el SMSEM.

Último comprobante de percepciones y deducciones.

Copia certificada del Acta de Nacimiento de la hija o el hijo, o documento que acredite la Tutoría, expedida a partir de 2020.

En Educación Básica Boleta de Evaluación del Ciclo Escolar 2025-2026.

En caso de los tipos Medio Superior y Superior: Boletas, Historial Académico o equivalente de los dos últimos semestres, últimos tres cuatrimestres o los cuatro últimos trimestres, del Ciclo Escolar 2025-2026.

Identificación vigente del Servidor Público Docente con fotografía y firma (INE).

Constancia de inscripción correspondiente al Ciclo Escolar 2025-2026 expedida por la institución educativa.

La Beca de Aprovechamiento Escolar de la SMSEM se puede solicitar solamente de forma presencial en algunas de las siguientes casas sindicales que se encuentran ubicadas en el Estado de México:

Casa Sindical Edificio Hidalgo. Casa Sindical de Santiago Tianguistenco. Casa Sindical de Naucalpan. Casa Sindical de Tultepec. Casa Sindical de Zumpango. Casa Sindical de San Martín de las Pirámides. Casa Sindical de Ecatepec. Casa Sindical de Los Reyes La Paz. Casa Sindical de Ixtapaluca. Casa Sindical de Chalco. Casa Sindical de Tejupilco. Casa Sindical de Atlacomulco. Casa Sindical de Ixtapan de la Sal. Casa Sindical de Valle de Bravo. Casa Sindical de Jilotepec.

Una vez realizado el registro presencial, los resultados de la Beca Aprovechamiento para primaria y secundaria con los folios aceptados van a ser publicados en la página oficial de la SMSEM: www.smsem.mx, en fecha aún por anunciar en 2026.

AO