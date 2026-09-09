Oficial: Fechas de Registro de Beca Benito Juárez Media Superior en Septiembre 2026

El coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León anunció oficialmente las fechas de registro de la Beca Benito Juárez Media Superior 2026, y para que sepas cuándo es, acá te decimos qué días de septiembre serán las inscripciones.

Como lo había adelantado el funcionario, este mes comenzarán las incorporaciones de los estudiantes de preparatoria y bachillerato al programa que otorga un apoyo de 1,900 pesos bimestrales con la finalidad de reducir el abandono escolar.

El registro de la Beca Benito Juárez se realizará en los últimos días del mes, del 21 al 30 de septiembre de 2026 y se hará por internet en la página oficial https://www.becabenitojuarez.gob.mx/.

Para hacer la inscripción, primero los estudiantes deberán iniciar sesión con su Llave MX, y si aún no la tienen deberán crear su cuenta en esta plataforma https://www.llave.gob.mx/.

Una vez que tengan la Llave MX e inicie el registro de la Beca Benito Juárez, estos son los requisitos y documentos que solicitará el sistema para completar la inscripción al apoyo económico:

Del estudiante:

CURP.

Clave de Centro de Trabajo CCT.

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

Si el estudiante es menor de edad, serán necesarios los datos de la madre, padre o tutor, que son los siguientes:

CURP.

Número de celular.

Correo electrónico.

Identificación oficial digitalizada.(INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir).

La Beca Benito Juárez se entrega de forma universal a los estudiantes de educación media superior en escuelas públicas, por lo que solo se necesita hacer el registro en tiempo y forma para recibir el apoyo de 1,900 pesos bimestrales.

Una vez que concluya el registro, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León informará cuándo y dónde se realizará la entrega de tarjetas en las que se depositará la ayuda económica.

Por otro lado, el funcionario no dio a conocer las fechas exactas en las que se realizarán las inscripciones para la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria, por lo que los padres de familia deberán continuar pendientes.

PPP