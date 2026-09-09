Programas sociales

Oficial: Fechas de Registro de Beca Benito Juárez Media Superior en Septiembre 2026

Si eres estudiante de preparatoria, conoce cuándo es el registro de la Beca Benito Juárez 2026 para que no pierdas tu oportunidad

Conoce cuándo es el registro de la Beca Benito Juárez Media Superior en Septiembre 2026La Beca Benito Juárez es para estudiantes de preparatoria y bachilleratos públicos. Foto: Julio León

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+