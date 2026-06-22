¿Cuándo Abre Registro de Beca Rita Cetina y Benito Juárez en 2026? Anuncian Nueva Inscripción

Julio León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, anunció cuándo abrirá un nuevo registro de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria, y de la Beca Benito Juárez en 2026 para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de inscribirse a estos programas sociales.

En la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes, el funcionario dio a conocer que continúa la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria, quienes recibirán su apoyo de 2,500 pesos en agosto, además de que aprovechó para informar sobre el próximo periodo de inscripciones a las Becas.

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¿Cuándo será el nuevo registro de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026?

Julio León anunció que el próximo registro para todos los apoyos educativos, es decir la Beca Rita Cetina de nivel básico, la Beca Benito Juárez de Media Superior, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra, se realizará en septiembre 2026.

"Si algún papá o mamá no logró inscribir a su hijo por la razón que haya sido, en septiembre volveremos a abrir convocatoria para todas las becas para el siguiente ciclo escolar y ahí estaremos incorporando a todos", dijo el coordinador de las Becas Bienestar.

¿Quiénes podrán hacer registro a Becas Bienestar en septiembre 2026?

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó que el pago de la Beca Rita Cetina de primaria, que se realizará en agosto, corresponde al ciclo escolar 2025-2026, por lo que aquellos alumnos que pasan a secundaria deberán inscribirse en septiembre para comenzar a recibir el apoyo bimestral.

"Lo que vamos a dispersar en agosto corresponde al ciclo escolar 2025 2026, entonces estarán recibiendo el apoyo de útiles y uniformes, y una vez que pasen a secundaria tendrán que registrarse en septiembre nuevamente a la beca para que pasen a la Beca Rita Cetina de secundaria que tiene una modalidad de un depósito bimestral", dijo.

Además, los estudiantes que por alguna razón no pudieron inscribirse a la Beca Rita Cetina de primaria también deberán hacer su registro en septiembre, al igual que aquellos que apenas entrarán a primer grado.

PPP