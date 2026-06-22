¿Cuándo Abre Registro de Beca Rita Cetina y Benito Juárez en 2026? Anuncian Nueva Inscripción

Julio León informó cuándo se realizará el próximo registro de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria, y de la Beca Benito Juárez en 2026

Conoce Cuándo Abrirá Nuevo Registro de Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez 2026Julio León en la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de México

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