¿Quiénes Cobran la Beca Benito Juárez del 15 al 19 de Junio 2026? Lista de Apellidos

Consulta la lista de beneficiarios que cobrarán su apoyo de la Beca Benito Juárez en la primera semana de dispersión, que va del 15 al 19 de junio de acuerdo con el calendario de pagos

Checa A Quiénes les Depositan la Beca Benito Juárez del 15 al 19 de Junio 2026La Beca Benito Juárez depositará 1,900 pesos en junio 2026. Foto: Julio León

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