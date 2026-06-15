¿Quiénes Cobran la Beca Benito Juárez del 15 al 19 de Junio 2026? Lista de Apellidos

Se dio a conocer el nuevo calendario de pagos de la Beca Benito Juárez y si estás a la espera de tu depósito, acá te decimos quiénes cobran del 15 al 19 de junio 2026, de acuerdo con la lista de apellidos a los que les caerá su apoyo económico esta semana.

Después de algunos días de espera, los beneficiarios de la Beca Benito Juárez Media Superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra pudieron conocer las fechas de pago del bimestre de mayo-junio 2026, por lo cual ya saben qué día les depositarán.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Destacó Becas Universales para Estudiantes de Escuelas Públicas

¿A quiénes les pagan Beca Benito Juárez del 15 al 19 de junio 2026?

Los estudiantes de continuidad que recibirán su apoyo económico de las Becas Bienestar en la primera semana de dispersión son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras de la A a la L. Así se realizarán los depósitos:

El lunes 15 de junio se paga a los apellidos que inician con las letras A o B.

El martes 16 de junio se deposita a los apellidos que empiezan con la letra C.

El miércoles 17 de junio cobran los apellidos que inician con las letras D, E, F.

El jueves 18 de junio se paga a los apellidos que comienzan con la letra G.

El viernes 19 de junio se deposita a los apellidos con las letras H, I, J, K, L.

Los depósitos de la Beca Benito Juárez se hacen directamente en la tarjeta del Banco Bienestar que le fue entregada a cada beneficiario, y a partir de la fecha que indica el calendario, los estudiantes pueden hacer uso de los recursos, ya sea retirando en efectivo o utilizando el plástico en negocios donde cuentan con terminal bancaria.

Lista de apellidos que cobran Beca Benito Juárez del 15-19 de junio

La lista de beneficiarios que cobrarán su apoyo de la Beca Benito Juárez en la primera semana de dispersión, que van del 15 al 19 de junio 2026 de acuerdo con el calendario de pagos, está compuesta por los siguientes apellidos:

Aguilar.

Aguilera.

Álvarez.

Aguinaga.

Ayala.

Acevedo.

Andrade.

Arellano.

Amador.

Alarcón.

Armenta.

Barrera.

Bautista.

Barajas.

Becerra.

Benítez.

Bernal.

Barrón.



¿Cuánto dan de Beca Benito Juárez en junio 2026?

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez de preparatoria y bachillerato recibirán un depósito de 1,900 pesos en junio 2026, el cual corresponde a un bimestre del apoyo que se otorga de forma universal a los estudiantes de educación media superior.

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Por su parte, los becarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán un pago de 5,800 pesos por el bimestre de mayo y junio 2026, mientras que los beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra verán un depósito de 1,900 pesos.

PPP