Inicia Calendario de Pagos Beca Benito Juárez Junio 2026: Fecha de Depósito por Letra

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar ya dio a conocer las fechas de depósito para beneficiarios del apoyo de 1,900 pesos para el bimestre mayo-junio 2026

Mano sostiene Tarjeta del Bienestar. Calendario de Pagos Beca Benito Juárez Junio 2026.Inicia el Calendario de Pagos de la Beca Benito Juárez para el bimestre mayo-junio de 2026, ¿Ya sabes cuándo te toca cobrar? Foto: FB Jóvenes Construyendo el Futuro.

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