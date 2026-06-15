Inicia Calendario de Pagos Beca Benito Juárez Junio 2026: Fecha de Depósito por Letra

Buenas noticias para los beneficiarios de las Becas del Gobierno de México. Hoy se dio a conocer el nuevo Calendario de Pagos de la Beca Benito Juárez de Junio 2026, y para que no te quedes sin cobrar tu apoyo Bienestar de 1,900 pesos, en N+ te adelantamos las fechas de depósito por cada una de las letras del abecedario.

El anuncio fue dado por Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México luego de que en días pasados concluyeron los depósitos para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina.

De modo, que este pago que se extenderá entre el 15 y el 26 de junio de 2026, corresponde al tercer bimestre de 2026, Pero, ojo, porque es el último de este ciclo escolar 2025-2026, por lo que vale la pena que te administres bien.

Hay que recordar que durante este mes también está vigente la entrega de Tarjetas de la Beca Rita Cetina Primaria, para los alumnos que comenzarán a recibir el apoyo de 2,500 pesos.

¿Cómo queda el Calendario de Pagos de la Beca Benito Juárez de Junio 2026?

De acuerdo con las fechas establecidas por la CNBB, los días de depósito transcurrirían según la inicial del primer apellido, y en orden alfabético, tal como ocurre con otros apoyos del Bienestar.

De hecho, en una nota previa te compartimos las posibles fechas de depósito de la Beca Benito Juárez de Junio 2026, por lo que los días oficiales de pago quedan del siguiente modo:

Lunes 15 de junio 2026 cobran letras A, B.

Martes 16 de junio 2026 cobran letras C.

Miércoles 17 de junio 2026 cobran letras D, E, F.

Jueves 18 de junio 2026 cobra letra G.

Viernes 19 de junio 2026 cobran letras H, I , J , K, L.

Lunes 22 de junio: Letra M

Martes 23 de junio: N, Ñ, O, P y Q

Miércoles 24 de junio: Letra R

Jueves 25 de junio: Letra S

Viernes 26 de junio: T, U, V, W, X, Y, Z

De hecho, en una nota previa te explicamos cómo puedes consultar si ya te cayó tu depósito del apoyo.

🚨 Tenemos grandes noticias para nuestras becarias y becarios de continuidad de:



✅ Benito Juárez de media superior

✅ Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior

✅ Gertrudis Bocanegra de Michoacán de educación superior pic.twitter.com/QWqjfSDiWk — Julio León (@Julio_LeonT) June 15, 2026

¿Cuándo cae el último depósito de la Beca Benito Juárez 2026?

El Gobierno de México ha comunicado en distintos momentos que durante los meses de julio y agosto no realiza depósitos de las becas a los beneficiarios, toda vez que se encuentran en periodo de vacaciones.

La Beca Benito Juárez por 1,900 pesos se entrega durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar, a estudiantes que cursan el bachillerato o profesional técnico bachiller en escuelas públicas. Es decir septiembre-octubre, noviembre-diciembre, enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio.

SARR