¿Suspenderán Clases el 18 de Junio 2026 por Segundo Partido, México vs Corea del Sur?

El jueves 18 de Junio la Selección Mexicana tiene una cita en el Estadio sede de Guadalajara, Jalisco, para enfrentar el segundo partido de la Fase de Grupos

Niños en Salón de Clases. Suspensión de Clases por Segundo Partido de México en el Mundial 2026¿Habrá clases el 18 de junio, por el segundo partido de México en el Mundial 2026? Te decimos. Foto: Cuartoscuro.

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