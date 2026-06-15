¿Suspenderán Clases el 18 de Junio 2026 por Segundo Partido, México vs Corea del Sur?
El jueves 18 de Junio la Selección Mexicana tiene una cita en el Estadio sede de Guadalajara, Jalisco, para enfrentar el segundo partido de la Fase de Grupos
¿Habrá clases el 18 de junio, por el segundo partido de México en el Mundial 2026? Te decimos. Foto: Cuartoscuro.
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PorRedacción N+
En México, la Copa del Mundo ya está en todo su apogeo, y el espíritu mundialista ya se ha filtrado en cada rincón, incluso en las escuelas y los patios de recreo. Y es que, luego de que el pasado 11 de junio, Día de la Inauguración y Debut de la Selección, no hubo actividades escolares, los papás y alumnos ya se preguntan si para el segundo partido de México también habrá suspensión de clases.
Pero, ojo, porque en esta ocasión el partido México vs Corea del Sur no se realizará en la Ciudad de México, sino que tendrá lugar en el estadio sede de Guadalajara, Jalisco. Toda vez que es una de las tres ciudades mundialistas dentro del territorio nacional.
Un comunicado del Gobierno de Jalisco fechado el 12 de mayo de 2026 establece que el jueves 18 de junio se implementarán actividades educativas a distancia en la zona metropolitana de Guadalajara, debido al partido.
De modo que este ajuste en el calendario aplica para escuelas públicas y privadas de educación básica, de acuerdo con la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ). Aunque no serán las únicas fechas con actividades a distancia, también se implementará esta modalidad para los alumnos el 23 y 26 de junio.
En tanto, la Ciudad de México, otra de las sedes mundialistas, no ha comunicado ningún tipo de modificación en el calendario escolar para ningún nivel educativo.
Finalmente, Monterrey comunicó el pasado 8 de mayo que mantenía vigente su calendario escolar sin modificaciones por la Copa del Mundo de la FIFA.
Sin embargo vale la pena estar pendiente de la comunicación de la SEP y las Secretarías de Educación Estatales para conocer las indicaciones específicas por cada una de las entidades. Así como a las circulares de los colegios.
¿Cuándo y a qué hora es el Segundo Partido de la Selección? México vs Corea
El partido contra Corea del Sur está previsto para las 19:00 horas del jueves 18 de junio de 2026, tiempo del centro de México.
Vale la pena recordar que se trata del segundo encuentro de la Selección Mexicana dentro de la Fase de Grupos.