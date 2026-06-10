¿Cómo Hacer el Formato de Quiniela del Mundial 2026? Guía Mundialista para tus Pronósticos

A partir del próximo jueves 11 de junio de 2026 y hasta el 19 de julio, 48 selecciones disputarán la Copa del Mundo, y el título de la mejor selección varonil del año. Pero tú también puedes hacer tus pronósticos, y por eso en N+ te decimos cómo puedes hacer tu formato de Quiniela para el Mundial 2026 para compartir con amigos, familia, pareja y compañeros de trabajo.

Ésta es la primera vez que el Mundial tiene como sede tres países: Canadá, Estados Unidos y México, y cada uno albergará distintos encuentros entre las 48 selecciones participantes, por lo que en una nota previa ya te adelantamos cuántos juegos se celebrarán en México.

Además, para fortuna de los mexicanos la Inauguración del Mundial tendrá lugar en la Ciudad de México, con la participación de Shakira, Belinda, Alejandro Fernández entre otros. En la antesala del primer Juego de la Selección Mexicana, por lo que ya te compartimos cómo puedes ver el partido México vs Sudáfrica En Vivo.

¿Cómo hacer una quiniela para el Mundial 2026? Este formato lleva

Ahora bien, para que comiences a hacer tu formato de quiniela Mundialista debes tomar en cuenta que serán las 48 selecciones disputando 104 partidos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2024. Por lo que el torneo incluye 12 grupos y una ronda eliminatoria adicional.

Así que la idea es que te pongas creativo, así que puedes elegir uno de los siguientes métodos:

Hoja de Papel.

Plantillas de Excel Personalizadas.

Plantilla generada con Inteligencia Artificial.

Apps para Quiniela Mundialista 2026.

A continuación te compartimos una serie de pasos para que hagas tu formato y lo compartas con amigos y familia, el objetivo es divertirse.

Paso a Paso para hacer una Quiniela para el Mundial 2026

Organiza los 12 grupos con 4 selecciones cada uno. Haz una lista de los 72 partidos programados para la Primera Ronda. (Ten en cuenta que pasarán sólo los 2 mejores de cada grupo). Añade los que consideras son los 8 mejores terceros lugares de la fase final. Crea un diseño desde Dieciseisavos hasta la Final. Añade los Resultados Oficiales y tus Pronósticos con el Puntaje que Obtuviste.

Sistema de Puntuación Sugerido

A continuación te compartimos una distribución de puntos sugerida según la cercanía con el marcador real del partido.

Marcador exacto - 3 puntos.

Acertar a Ganador o Empate - 1 punto.

Bono de Fase - 2 Puntos por cada Equipo Clasificado.

Campeón Absoluto - 5 puntos si aciertas a la Selección Campeona.

Goleador Correcto - 5 Puntos si aciertas al nombre seleccionado.

¿Qué datos lleva la Quiniela Mundialista 2026?

Para que tu formato quede completo y tenga toda la información necesaria, te compartimos una lista con datos que sí o sí deben estar contemplados

48 Selecciones Participantes.

Campeón del Mundial.

Subcampeón del Mundial.

Goleador del Torneo.

Pronóstico de los Partidos (Marcador y Equipo Ganador).

Resultados de los Partidos (Marcador y Equipo Ganador).

Ten en cuenta que tu quiniela debe estar organizada según avanza el Torneo de Futbol:

Fase de Grupos.

Dieciseisavos.

Octavos de Final.

Cuartos de Final.

Semifinales.

Partido por el Tercer Lugar del Torneo.

Final.

SARR