¿Cómo Hacer el Formato de Quiniela del Mundial 2026? Guía Mundialista para tus Pronósticos

Este jueves 11 de junio inicia la Copa del Mundo con 48 selecciones disputando el trofeo al Campeón, por lo que te decimos paso a paso cómo llenar tu quiniela mundialista

Jugadores de la Selección Mexicana. Como Hacer una Quiniela del Mundial 2026¿Ya tienes tu Quiniela para el Mundial 2026? Apresúrate, el evento comienza el próximo jueves 11 de junio en México. Foto: Cuartoscuro.

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