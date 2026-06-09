¿Cuál es la Selección Más Cara del Mundial 2026? Checa Aquí el Valor de Cada Plantilla
El poder de cada plantilla mundialista no solo se mide en la cancha, sino también en las cuentas de banco de cada jugador; te contamos cuáles son las selecciones más caras del mundo.
Kylian Mbppé y Lamine Yamal se encuentran entre los jugadores más caros que juegan el Mundial 2026. Fotos: Reuters
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PorRedacción N+
La Copa del Mundo concentra los focos de todo el mundo por el futbol y su juego con maestría, pues en un solo torneo se conjugan los mejores exponentes del momento en el balompié, pero, de manera paralela, temas alternos también llaman la atención y uno de ellos es el dinero, pues puede ser altamente dispar el valor que concentra cada equipo. En N+ te damos a conocer cuál es la selección más cara del Mundial 2026.
A unos días de que inicie la justa deportiva, cada vez es mayor la emoción por ver los juegos y el análisis alrededor de los goles, los errores y las figuras que dominen la competencia.