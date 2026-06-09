¿Cuál es la Selección Más Cara del Mundial 2026? Checa Aquí el Valor de Cada Plantilla

El poder de cada plantilla mundialista no solo se mide en la cancha, sino también en las cuentas de banco de cada jugador; te contamos cuáles son las selecciones más caras del mundo.

Cuál es la selección más cara del mundial 2026Kylian Mbppé y Lamine Yamal se encuentran entre los jugadores más caros que juegan el Mundial 2026. Fotos: Reuters

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