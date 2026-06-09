¿Cuál es la Selección Más Cara del Mundial 2026? Checa Aquí el Valor de Cada Plantilla

La Copa del Mundo concentra los focos de todo el mundo por el futbol y su juego con maestría, pues en un solo torneo se conjugan los mejores exponentes del momento en el balompié, pero, de manera paralela, temas alternos también llaman la atención y uno de ellos es el dinero, pues puede ser altamente dispar el valor que concentra cada equipo. En N+ te damos a conocer cuál es la selección más cara del Mundial 2026.

A unos días de que inicie la justa deportiva, cada vez es mayor la emoción por ver los juegos y el análisis alrededor de los goles, los errores y las figuras que dominen la competencia.

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¿Cuál es la selección más cara del Mundial 2026?

N+ se dio a la tarea de revisar el valor de cada una de las selecciones mundialistas, siendo la más cara de estas Francia, cuya plantilla está valuada en mil 772 millones de dólares.

De este combinado nacional destaca la cifra que tiene Kylian Mbappé, uno de los jugadores mejor valorados en el mundo en este momento.

El delantero del Real Madrid tiene un valor estimado de 232 millones de dólares, que, por ejemplo, es mayor que el estimado de la plantilla de la Selección Mexicana.

Las cinco selecciones más caras son:

Francia: 1,772 millones de dólares. Inglaterra: 1,520 millones de dólares. España: 1,458 millones de dólares. Portugal: 1,180 millones de dólares. Alemania: 1,158 millones de dólares.

¿Quiénes son los jugadores más valiosos de la selección más cara del mundo?

Ahora bien, Los Azules no solo cuentan con el astro del Madrid, sino que sus primeros cinco jugadores más valiosos también representan cifras de nueve dígitos.

Este es el top 5: