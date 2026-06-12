¿Qué Partidos del Mundial Pasan por Canal 5 En Vivo Hoy 13 de Junio 2026? Programación Gratis

Llegamos al tercer día de actividades y la agenda marca que este sábado hay cuatro juegos de fase de grupos por realizarse, por eso acá te decimos qué partidos del Mundial se pueden ver por TV a través de la programación de Canal 5 en vivo gratis hoy 13 de junio 2026, así sabrás por dónde mirar todos los encuentros del torneo.

Luego de la victoria de México vs Sudáfrica en el Estadio sede CDMX, en una nota ya te dijimos cuándo juega contra Corea del Sur, su segundo rival en la Copa Mundial de futbol 2026 y la fecha en que se realizará el tercer partido de la fase de grupos de la Selección Mexicana contra su similar de Chequia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Vivió la Fiesta Mundialista en Guadalajara; Corea del Sur Conquista a la Afición Tapatía

¿Cuántos juegos hay hoy del Mundial 2026?

Si quieres saber quién juega este sábado 13 de junio, muchas emociones no esperan, pues es el estreno de Brasil una de las selecciones favoritas a llegar lejos en la justa. Los partidos que habrá son los siguientes:

Qatar vs Suiza : El partido se juega a las 12:45 horas (tiempo del centro de México).

Brasil vs Marruecos : El partido inicia a las 15:40 horas (tiempo del centro de México).

Haití vs Escocia : El partido empieza a las 18:45 horas (tiempo del centro de México).

Australia vs Turquía: El partido inicia a las 22:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Qué partidos del Mundial se pueden ver por Canal 5 en vivo gratis hoy 13 de junio 2026?

Solamente un partido va a pasar por TV en vivo gratis este sábado 13 de junio por la programación de Canal 5. Se trata del juego de Brasil, donde los dirigidos por Carlo Ancelotti buscan empezar con el pie derecho su participación en el certamen de selecciones.

Qatar vs Suiza : Va en exclusiva por ViX .

Brasil vs Marruecos : Va por Canal 5, TUDN en señal restringida y ViX vía online.

Haití vs Escocia : Va en exclusiva por ViX .

Australia vs Turquía: Va en exclusiva por ViX.

Con esta información te recordamos que al día solamente un partido del torneo se va a transmitir por TV en vivo gratis, el resto pasará por TUDN y principalmente por ViX, por eso en una nota ya te dijimos cómo contratar el pase al Mundial 2026, para que disfrutes de todos los juegos de la justa.

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