¿Qué Partidos del Mundial Pasan por Canal 5 En Vivo Hoy 13 de Junio 2026? Programación Gratis

Checa qué juegos del Mundial se pueden ver por Canal 5 gratis este sábado 13 de junio 2026, pues habrá cuatro partidos

Qué partidos del Mundial van por Canal 5 en vivo este sábado 13 de junio 2026La Brasil de Vinícius y Neymar hace su estreno en el Mundial 2026 este sábado. Foto: Getty

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