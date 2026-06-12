¿Contra Qué Grupo Se Cruza México en Mundial 2026? Estas Llaves Darían Rival en Dieciseisavos

La Selección Mexicana ya sabe contra quién puede jugar en dieciseisavos de final, gracias al calendario y llaves del Mundial 2026

Contra qué grupo se cruza México en el Mundial 2026 llaves y posibles rivales dieciseisavos de finalLa Selección Mexicana puede ubicarse en hasta cuatro llaves de cara a los dieciseisavos de final. Foto: Getty

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