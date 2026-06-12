¿Contra Qué Grupo Se Cruza México en Mundial 2026? Estas Llaves Darían Rival en Dieciseisavos

La Selección Mexicana empezó con el pie derecho su participación en la Copa Mundial de futbol 2026 y la ilusión de avanzar más allá de la fase de grupos late con fuerza, por eso acá te decimos contra qué grupo se México en el torneo, con las llaves y posibles rivales a los que se puede enfrentar el equipo de Javier Aguirre en dieciseisavos de final.

Con el resultado de México 2-0 Sudáfrica, en una nota ya te contamos cuándo vuelve a jugar la selección de "El Vasco" Aguirre, pues su próximo partido es contra Corea del Sur, que venció a Chequia en el Estadio sede Guadalajara. De igual forma te decimos contra quién es el tercer juego de la primera fase del Mundial.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Era o No Era Shakira? Surge Polémica en Redes Tras su Presentación en el Mundial

¿Contra qué grupo se cruza México en el Mundial?

El combinado nacional tiene posibilidades de cruzarse contra selecciones de hasta siete grupos, todo depende de si el Tri queda en primero, segundo o en uno de los mejores terceros lugares de la primera fase de la Copa del Mundo.

El equipo tricolor se puede cruzar contra rivales del Grupo B, C, E, F, G, H, I en la fase de dieciseisavos de final. La selecciones más fuertes de dichos sectores son Brasil, Alemania, Ecuador, Países Bajos, Bélgica, España y Uruguay.

Llaves y posibles rivales de México en dieciseisavos de final del Mundial 2026

Si México queda primero del Grupo A, en automático jugará el partido 79 del certamen: 1º Grupo A vs 3º Grupo C/E/F/H/I (Brasil, Marruecos, Haití, Escocia, Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez, España, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay, Francia, Senegal, Iraq o Noruega).

En caso de que la Selección Mexicana quede segunda de grupo, entonces jugaría el partido 73: 2º Grupo A vs 2º Grupo B (Canadá, Bosnia, Qatar o Suiza). Y si se ubica entre los mejores terceros lugares existen dos posibilidades:

Partido 74: 1º Grupo E vs 3º Grupo A/B/C/D/F (Alemania, Curazao, Costa de Marfil o Ecuador).

Partido 82: 1º Grupo G vs 3º Grupo A/E/H/I/J (Bélgica, Egipto, Irán o Nueva Zelanda).

Ahora que ya se saben los posibles cruces y llaves de México para los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la afición tiene la ilusión de que la Selección Mexicana quede primera del Grupo A, aunque para lograr eso deberán sumar al menos siete puntos, podría ser menos, pero todo dependerá de los resultados que se vayan dando.

AOL