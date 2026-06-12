Inauguración del Mundial 2026 en Canadá: Los Mejores Momentos de la Ceremonia de Hoy

Entérate de todos los detalles de la inauguración del Mundial 2026, en Canadá, con Alanis Morissette y Michael Bublé, entre otras estrellas

Mundial 2026: Inauguración en Toronto, CanadaFoto: Reuters

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¡El Mundial 2026 arranca en Canadá! Descubre los momentos más emocionantes de la ceremonia en Toronto con Alanis Morissette y Michael Bublé.

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