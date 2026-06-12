Inauguración del Mundial 2026 en Canadá: Los Mejores Momentos de la Ceremonia de Hoy

El Mundial 2026 inició oficialmente el jueves, en México, una de las tres sedes de la Copa del Mundo, y hoy tocó el turno de la inauguración en Canadá y Estados Unidos; aquí te damos los detalles de los mejores momentos de la ceremonia de este viernes, 12 de junio de 2026, en el estadio sede Toronto.

Inauguración en México

La inauguración del Mundial en México fue histórica, pues el estadio sede Ciudad de México, se convirtió en el primer recinto deportivo en recibir la Copa del Mundo en tres ocasiones: 1970, 1986 y 2026.

En el partido inaugural, México derrotó 2-0 a Sudáfrica, momento que generó emoción y euforia en miles de mexicanos, que salieron a las plazas publicas y a los lugares históricos a celebrar el triunfo de la Selección Nacional, como el Zócalo CDMX y el Ángel de la Independencia.

Inauguración del Mundial 2026 en Canadá

La ceremonia de inauguración en Canadá se realizó este viernes, en la sede Toronto, a las 13:30 hora local, 11:30 hora del centro de México, y estuvo enmarcada por la música, la diversidad cultural y el simbolismo de un país que acoge por primera vez partidos de un Mundial.

La sede Toronto se presentó al mundo una imagen de Canadá basada en la convivencia de culturas, comunidades y tradiciones, uno de los ejes centrales del espectáculo diseñado por la FIFA y que fue producida por Balich Wonder Studio dentro del concepto común que enlaza las inauguraciones de México, Canadá y Estados Unidos.

La inauguración giró en torno a la idea de un mosaico cultural canadiense, representado mediante una reinterpretación artística del trofeo de la Copa del Mundo.

La ceremonia reflejó la diversidad étnica y social de Canadá y su papel como punto de encuentro de comunidades procedentes de todo el mundo.

Foto: Reuters

El evento inició con seis grupos de indígenas en representación de los pueblos aborígenas de Canadá, desde la costa del Atlántico a la del Pacífico y el Ártico.

Después, hubo un recorrido visual por el territorio canadiense, con la representación de algunos de los animales más característicos del país: un alce, un oso polar y una ballena.

Los números musicales estuvieron a cargo de Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé, William Prince y Nora Fatehi, junto con la cantante palestino-chilena Elyanna, el productor Sanjoy y el artista francés Vegedream.

Previo al partido de inauguración, Alanis Morissette canto el himno nacional canadiense.

Canadá vs Bosnia y Herzegovina

El partido inaugural lo jugaron Canadá vs Bosnia y Herzegovina, encuentro con el que da inicio la ronda clasificatoria del Grupo B.

Canadá será sede de 13 de los 104 partidos del Mundial 2026, entre las ciudades de Toronto y Vancouver.

Toronto tendrá 6 partidos, mientras que Vancouver, ubicada en el lado opuesto, en la costa del Pacífico, será sede de 7 encuentros, de los cuales 5 serán de la fase de grupos, 1 de dieciseisavos y 1 de octavos de final.

Mexicanos se reúnen para ver partido Canadá vs Bosnia y Herzegovina

Cientos de mexicanos se dieron cita hoy en el Fan Festival del Zócalo CDMX para ver en vivo el partido Canadá vs Bosnia y Herzegovina.