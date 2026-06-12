“La Imagen de México Es la Alegría”: Sheinbaum por Manifestaciones en Inicio del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la imagen de nuestro país es alegría y felicidad del pueblo, luego de que se registraron manifestaciones en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

En la conferencia mañanera de hoy, 12 de junio de 2026, la mandataria dijo que el jueves, día de la inauguración del Mundial, “hubo quien quiso mostrar otra imagen de México, pero la imagen de México es la alegría, la felicidad del pueblo y de todas y de todos los mexicanos”.

Mencionó que las celebraciones por el triunfo de México vs Sudáfrica “fue una fiesta de México”, un momento “muy hermoso”.

Dijo que con los festejos por el triunfo de la Selección Nacional se mostró “lo que es México ante el mundo: potencia cultural, alegría”.

Afirmó que está muy contenta, por la alegría de la gente, que se contagia a todo el país.

“Quien la pasó mal es quien quiere que le vaya mal a México y quien quiere que le vaya mal a México, no la va a pasar bien nunca”.

Celebró el resultado del partido México vs Sudáfrica, 2 goles por 0, y dijo que el marcador a favor de la Selección “le da una alegría al pueblo de México y eso es algo hermoso, la verdad”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Felicita a la Selección Mexicana por Triunfo ante Sudáfrica

Sheinbaum Pardo destacó que los mexicanos somos muy afortunados por la grandeza cultural, la historia y nuestras tradiciones.

Además, destacó que el Gobierno de la Ciudad de México “hizo un excelente operativo para la llegada el estadio”, para la inauguración del Mundial 2026.

Salma Hayek, invitada de la FIFA

La presidenta Sheinbaum Pardo aclaró que la actriz mexicana, Salma Hayek, no la representó en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 y precisó que fue invitada por la FIFA, "no es que hubiera representación de los Estados”.

“Yo no decidí eso (…) Salma Hayek fue una invitada de la FIFA”, aseguró la mandataria, quien subrayó que “todas y todos los mexicanos queremos mucho a Salma Hayek”.

Apuntó que la actriz ha hecho películas maravillosas y “es una gran representante en Hollywood y es una embajadora de México en el mundo”.

Resaltó que la película que la actriz veracruzana hizo sobre Frida Kahlo dio a conocer a la pintora mexicana al mundo entero.

“Salma Hayek representa muy bien a México”.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy