“La Imagen de México Es la Alegría”: Sheinbaum por Manifestaciones en Inicio del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum señala que los mexicanos somos muy afortunados por la grandeza cultural, la historia y nuestras tradiciones

Festejos en el Ángel de la Independencia por triunfo de la Selección Nacional en Mundial 2026Foto: Cuartoscuro

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Claudia Sheinbaum celebra la alegría de México tras el triunfo vs Sudáfrica en el Mundial 2026. La cultura y tradiciones mexicanas brillan ante el mundo.

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