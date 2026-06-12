¿Celebrar Triunfo por Futbol Puede Causar Problema de Salud Mental? Estos Son Focos Rojos

Miles de mexicanos salieron a las calles en varios estados del país para celebrar el histórico triunfo de la Selección Nacional en el partido inaugural del Mundial 2026, contra Sudáfrica. Manifestaciones de euforia y emoción son normales, sin embargo, hay focos rojos que pueden derivar el problemas de salud mental. Aquí te contamos qué pasa cuando las emociones son extremas, según especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Triunfo de México ante Sudáfrica genera emoción en mexicanos

México hizo historia en la inauguración del Mundial, el 11 de junio, momento en que el estadio sede Ciudad de México se convirtió en el único recinto en el mundo entero en recibir el torneo de la Copa del Mundo en tres ocasiones: 1970, 1986 y 2026.

A la ceremonia de inauguración -que contó con la participación de Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, Shakira, Salma Hayek y Alejandro Fernández, entre otros famosos de talla internacional- acudieron miles de mexicanos y extranjeros, quienes fueron testigos de un evento único en el mundo, en el que México resultó triunfador al derrotar, con 2 goles, a la Selección de Sudáfrica.

Por el triunfo de la Selección mexicana, miles de mexicanos salieron a las calles a festejar el triunfo, en medio de un ambiente festivo lleno de alegría, baile y color, como ocurrió en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) y en el Ángel de la Independencia, donde la celebración se extendió hasta la madrugada.

Futbol y su impacto en la salud mental

El jueves, todos los mexicanos nos convertimos en uno solo para apoyar a la Selección, sin embargo, existen focos rojos que alertan sobre la salud mental.

En el boletín de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM de hoy, 12 de junio de 2026, David Amaya Mora, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó cómo el futbol impacta profundamente la salud mental de los aficionados.

De acuerdo con Amaya Mora, las emociones breves y naturales de un partido y los sentimientos prolongados pueden derivar en patologías como la depresión o episodios maníacos.

El especialista advirtió que si la tristeza o la euforia persisten por más de dos semanas y alteran la vida cotidiana, es indispensable buscar ayuda profesional y sugirió estrategias de autorregulación y actividades placenteras para mantener el equilibrio emocional frente a los resultados deportivos, como jugar una cascarita, salir con tus amigos o compartir tiempo con tu familia, para generar la dopamina que el cuerpo necesita.

Focos rojos por salud mental