¿Celebrar Triunfo por Futbol Puede Causar Problema de Salud Mental? Estos Son Focos Rojos

Aquí te decimos cuáles con los focos rojos por las emociones extremas, luego del triunfo de la Selección Nacional en el Mundial 2026

Festejos en el Ángel de la Independencia por triunfo de la Selección Nacional en Mundial 2026Foto: Cuartoscuro

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¿El triunfo de México en el Mundial 2026 puede afectar tu salud mental? Descubre los focos rojos y cómo mantener el equilibrio emocional, según expertos de la UNAM.

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