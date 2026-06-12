¿Qué Partidos del Mundial Hay Mañana Sábado 13 de Junio 2026? Horarios y Países que Juegan

Avanza la Fase de Grupos de la Copa del Mundo, y aquí te adelantamos qué selecciones juegan este sábado y en qué horarios puedes verlos jugar en directo

Fan Fest en el Zócalo. Quiénes Juegan en el Mundial 2026Checa cómo queda el Calendario de Partidos de este sábado 13 de Junio 2026. Estas Selecciones Juegan y estos son los horarios en los que los puedes ver en directo. Foto: Cuartoscuro.

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