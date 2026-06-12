¿Qué Partidos del Mundial Hay Mañana Sábado 13 de Junio 2026? Horarios y Países que Juegan

La espera terminó y el balón por fin está rodando en la cancha de la Copa del Mundo 2026, de la cual México es anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. Así que para que no te quedes sin disfrutar de los encuentros entre las selecciones de 48 países, en N+ te compartimos qué partidos del Mundial hay mañana sábado 13 de junio.

México cuenta con tres sedes mundialistas: la capital, Monterrey y Guadalajara, así que si quieres acudir a los Fan Fest, ya te compartimos qué partidos se juegan en el país. Mientras que para aquellos que tendrán la fortuna de disfrutar de los juegos en vivo desde el estadio sede Ciudad de México también compartimos dónde puedes estacionarte a través del sistema "Park & Ride".

Ten en cuenta que a diferencia de las ediciones pasadas este 2026 se disputarán 104 partidos, para los cuales los países se vivieron en 12 grupos de 4 selecciones cada uno.

¿Qué partidos del Mundial se jugarán mañana 13 de Junio 2026 y a qué hora ver?

A diferencia del día de la inauguración que sólo se celebraron dos partidos durante la jornada, este sábado hay 4 encuentros calendarizados entre 8 países.

A continuación hallarás un calendario con las selecciones que se enfrentan y el horario en el que puedes disfrutar en vivo cada uno de los encuentros. Si aún no estás registrado en ViX Premium Pase Mundial, en una nota previa ya te dimos a conocer los planes de precios.

Partidos del Mundial 13 de Junio 2026 y Horarios para ver En Vivo

Catar vs Suiza

Horario: 13:00 horas

Grupo B

Brasil vs Marruecos

Horario: 16:00 horas

Grupo C

Haití vs Escocia

Horario: 19:00 horas

Grupo C

Australia vs Turquía

Horario: 22:00 horas

Grupo D

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¿En dónde se juegan los Partidos de este 13 de Junio 2026?

Como dato adicional debes saber que tres de los partidos del Mundial que se juegan el sábado 13 de junio tendrán lugar en Estados Unidos, mientras que el último tiene como sede Canadá. De modo que quedan de la siguiente manera:

Catar vs Suiza - Estadio Bahía de San Francisco

Brasil vs Marruecos - Estadio Nueva York Nueva Jersey

Haití vs Escocia - Estadio Boston

Australia vs Turquia - Estadio BC Place Vancouver

Aunque el calendario de partidos ya ha ido avanzando, aún puedes armar tu Quiniela Mundialista. Aquí te compartimos cómo es el formato y qué debe llevar.

SARR