¿Qué Partidos del Mundial Van por TV Gratis Mañana 12 de Junio? Estos Pasan por Canal 5 En Vivo

Recién empezó el torneo de futbol más esperado de todo el mundo y para que no te pierdas nada, acá te decimos cuántos juegos hay mañana y qué partidos del Mundial 2026 van por TV gratis este viernes 12 de junio, así sabrás cuáles pasan por Canal 5 en vivo en México.

En la primera fecha de actividades, México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio sede CDMX y con dicho triunfo alcanzaron un nuevo récord histórico. Por otro lado, te dejamos el LiveBlog del juego Corea del Sur vs Chequia, para que cheques el minuto a minuto online gratis, el resumen y los goles del segundo partido.

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¿Cuántos juegos hay hoy del Mundial 2026?

Si quieres saber quién juega este viernes 12 de junio, muchas emociones no despera este día, pues además del debut de las otras naciones anfitriones del certamen, también se lleva a cabo la inauguración en Estados Unidos, con Katy Perry como artista principal. Los partidos que habrá son los siguientes:

Canadá vs Bosnia y Herzegovina : El partido se juega a las 12:45 horas (tiempo del centro de México).

Estados Unidos vs Paraguay: El partido inicia a las 18:40 horas (tiempo del centro de México).

¿Qué partidos del Mundial van por Canal 5 en vivo gratis este 12 de junio 2026?

Solamente un partido va a pasar por TV en vivo gratis este viernes 12 de junio. Se trata del juego de Estados Unidos, donde los dirigidos por Mauricio Pochettino buscan empezar con el pie derecho su participación en la justa.

Canadá vs Bosnia: Va en exclusiva por ViX .

Estados Unidos vs Paraguay: Va por Canal 5, TUDN en señal restringida y ViX vía online.

Te recordamos que al día solamente un partido del torneo se va a transmitir por TV en vivo gratis, el resto pasará por TUDN y principalmente por ViX, por eso en una nota ya te dijimos cómo contratar el pase al Mundial 2026, para que disfrutes de los 104 juegos de la justa.

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