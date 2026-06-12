¿Qué Partidos del Mundial Van por TV Gratis Mañana 12 de Junio? Estos Pasan por Canal 5 En Vivo

Checa cuántos juegos hay del Mundial 2026 este viernes 12 de junio y cuales se transmiten por Canal 5 en vivo gratis.

Qué partidos del Mundial 2026 van por TV gratis hoy 12 de junio estos juegos pasan por Canal 5 en vivoLa segunda jornada de actividades del Mundial 2026 no trae dos juegos. Foto: Getty
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