Partidos del Mundial 2026 Mañana 12 de Junio: ¿Quién Juega? Selecciones, Horarios y Sedes

Checa quién juega mañana 12 de junio 2026, de acuerdo con el calendario del Mundial 2026 para que sepas qué selecciones entran en acción, a qué hora y en qué estadios

Checa quién juega mañana 12 de junio el Mundial 2026 con horarios y sedesAsí se vivió la inauguración del Mundial 2026. Foto: AP
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Partidos Mañana del Mundial 2026: ¿Quién Juega este Viernes 12 de Junio? Selecciones, Horarios y Sedes