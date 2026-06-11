Partidos del Mundial 2026 Mañana 12 de Junio: ¿Quién Juega? Selecciones, Horarios y Sedes

El balón ya está rodando por el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, y para que no te pierdas ningún encuentro y sepas quién juega cada día, acá te traemos el calendario con los partidos de mañana 12 de junio, las selecciones que se enfrentan, los horarios y sedes.

La espera de cuatro años ha terminado y para que disfrutes al máximo la fiesta de futbol, en una nota previa ya te contamos dónde hay Fan Fest en CDMX, cuándo son los partidos que se jugarán en la Ciudad de México y qué días juega la Selección Mexicana.

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¿Quién juega mañana en el Mundial 2026?

Este viernes 12 de junio se jugarán los otros dos partidos inaugurales del Mundial 2026 en Estados Unidos y Canadá, los cuales corresponden a las acciones de los Grupos B y D. Estos son los juegos que se disputarán en la segunda jornada del torneo mundialista:

Canadá vs Bosnia y Herzegovina en el Estadio de Toronto.

Estados Unidos vs Paraguay en el Estadio de Los Ángeles.

¿A qué hora son los partidos mañana del Mundial 2026?

La jornada mundialista comenzará este viernes 12 de junio 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, con el encuentro en suelo canadiense entre Canadá vs Bosnia y Herzegovina, correspondiente al Grupo B.

El espectáculo musical de la inauguración en Canadá comenzará exactamente 90 minutos antes del partido, es decir a las 11:30 horas, tiempo de CDMX, y contará con la presencia de artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince.

Por la noche, se realizará el último de los partidos inaugurales y será en territorio estadounidense entre la selección de Estados Unidos vs Paraguay como parte de las acciones del Grupo D. El horario de este juego es a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Al igual, la ceremonia de inauguración se realizará 90 minutos antes del partido, es decir a las 5:30 pm, y contará con la presencia de las superestrellas Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

¿Qué partido pasarán en TV abierta mañana?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del partido Estados Unidos vs Paraguay totalmente gratis en TV abierta, ya que la transmisión del juego pasará en el Canal 5 en vivo. Si lo prefieres también podrás ver este encuentro en TUDN.

Ambos partidos de mañana del Mundial, se podrán ver online y en vivo con el Pase Mundial de ViX, plataforma que se puede descargar en celulares, laptops y tablets, por lo que los juegos se pueden disfrutar en cualquier lugar que tenga conexión a internet. Si aún no lo contratas, aquí lo puedes obtener.

PPP