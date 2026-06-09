¿Habrá Ley Seca Durante el Mundial 2026? Esto Confirman Autoridades

¿Se aplicará Ley Seca durante el Mundial 2026 en CDMX y las otras sedes del evento internacional? Esto fue lo que explicaron las autoridades mexicanas; toma nota.

La “Ley Seca” es una disposición oficial que prohíbe o limita la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en determinada región y por un tiempo en específico. Generalmente, se aplica bajo contextos particulares.

Tal es el caso de fiestas tradicionales, religiosas, carnavales, elecciones o en magnos eventos, por ejemplo como la Copa Mundial 2026. El motivo es garantizar que la jornada se realice en paz y que el consumo de alcohol no altere el orden en las calles.

Es decir, se busca prevenir las riñas, accidentes viales y facilitar el control de seguridad por parte de las autoridades locales. Pero, ¿se aplicará la Ley Seca en el Mundial 2026? ¿Sería en todo el país?

¿Dónde habrá Ley Seca por el Mundial 2026?

Las autoridades federales indicaron qué ocurrirá con esta medida de regulación durante la justa mundialista, principalmente en la sede de Ciudad de México. En conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que en la CDMX sí se aplicarán restricciones, pero ojo, porque no es en toda la ciudad.

“Hubiera estado un poco extraño que ‘durante todo el Mundial no se pudiera vender alcohol’”, afirmó el pasado 18 de marzo.

Lo anterior, porque según la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, solamente habrá restricciones relacionadas con el consumo y venta de bebidas alcohólicas en la Plaza de la Constitución debido al evento que se llevará a cabo en este sitio.

“Es importante decir que en el FIFA Fest no se puede vender alcohol; entonces —es en el Zócalo el FIFA Fest— pero dentro, por tema de normativa de FIFA, no hay venta de bebida alcohólica”, confirmó en el mismo encuentro con medios.

Las autoridades explicaron que esta limitación se debe a que FIFA Fan Fest viene con patrocinadores, porque así está regulado por la FIFA.

Entonces, en la Ciudad de México es el único punto donde no habrá consumo de alcohol, pero no quiere decir que se trate de la aplicación de la Ley Seca, la cual en caso de no ser acatada, trae consigo una serie de multas.

En tanto, las autoridades capitalinas refirieron que hasta el momento no se tiene contemplada la aplicación de esta normativa en las 16 alcaldías.

Sin embargo, es un tema que se tiene que analizar a profundidad, ya que aseguran que limitar el consumo de alcohol es clave para prevenir desmanes, accidentes y situaciones de riesgo para la población.

EPP