¿Habrá Ley Seca Durante el Mundial 2026? Esto Confirman Autoridades

Las autoridades explicaron cómo aplicará la Ley Seca durante el Mundial 2026; estos son los detalles

Las autoridades informaron cómo aplicará la Ley Seca por el Mundial 2026Foto: Cuartoscuro

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¿Habrá Ley Seca en el Mundial 2026? En CDMX, solo el Zócalo tendrá restricciones por el FIFA Fest. Conoce cómo se aplicará esta medida.

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