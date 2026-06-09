Selección de Irán Sólo Podrá Entrar a Estados Unidos Un Día Antes de sus Partidos del Mundial

La selección de futbol de Irán, que ya se encuentra concentrada en ⁠Tijuana, sólo podrá entrar a Estados Unidos un día antes de cada uno de sus tres partidos del Mundial 2026 y luego deberá abandonar el país. Así lo informó este martes 9 de junio el Departamento de Seguridad Nacional.

Lo anterior se debe a que las visas que concedió Estados Unidos a la delegación iraní tienen limitaciones: son permisos para entrar y salir del país cuando les toque jugar. Por lo tanto, no pueden permanecer más allá de lo establecido.

Por ello es que el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, pidió a la FIFA que intervenga para garantizar que su equipo nacional pueda participar en igualdad de condiciones que el resto de los equipos.

Hace unos días la prensa difundió ​que embajador iraní en México había ‌afirmado que la selección tendría que entrar y salir de Estados Unidos el mismo día de los partidos, lo que suscitó dudas sobre la logística y sobre si ello afectaría al rendimiento del equipo.

Ante ello un portavoz ⁠del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que no es cierto que Irán sea obligado a llegar el mismo día de ‌sus partidos. "Estas declaraciones son falsas", señaló.

Además el embajador Abolfazl Pasandideh criticó a las autoridades estadounidenses por denegar visados a parte del personal de la federación iraní de fútbol, pero señaló que los que se habían concedido no les impedían pasar la ​noche en ​el país: "Sus visados ‌no ‌especifican nada sobre que tengan que marcharse a una hora determinada".

¿Cuándo juega la Selección de Irán sus partidos del Mundial 2026 en territorio de Estados Unidos?

Luego de varias semanas de incertidumbre, Estados Unidos concedió visados a todos los jugadores el viernes 5 de junio, apenas 10 días antes de su primer partido.

Sin embargo, ​a varios miembros de la selección iraní no se les concedieron visados, entre ellos "miembros clave del cuerpo técnico y ‌administrativo", según la Federación ‌Iraní de Futbol.

Irán se enfrentará a Nueva Zelanda en Los Ángeles, el 15 de junio; a Bélgica en Los Ángeles, el 21 de junio; mientras que se medirá con Egipto en Seattle, el 26 de junio.

Inicialmente estaba previsto que los jugadores entrenaran en Arizona, donde estaría su campamento- Pero eso cambió después de ‌que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra contra Irán en febrero pasado.

Incluso el presidente Donald Trump declaró en ⁠marzo que no creía que fuera apropiado que ​la selección de Irán participara en el Mundial 2026, "por su propia vida y seguridad".

Con información de N+