Selección de Irán Sólo Podrá Entrar a Estados Unidos Un Día Antes de sus Partidos del Mundial

Los futbolistas iraníes que jueguen el Mundial podrán entrar en territorio estadounidense un día antes de los partidos y deberán salir después

La selección de Irán tendrá que viajar desde Tijuana, México, a Estados Unidos. Foto: ReutersLa selección de Irán tendrá que viajar desde Tijuana, México, a Estados Unidos. Foto: Reuters

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Con visados limitados, Irán solo podrá estar en EE.UU. un día antes de sus partidos del Mundial 2026. ¿Qué significa esto para el equipo? Infórmate sobre las tensiones y decisiones recientes.

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