Brian Gutiérrez, Mexicoamericano que Renunció a EUA y Eligió al Tri para el Mundial 2026

Hace seis meses el futbolista Brian Gutiérrez llegó a la Liga MX para reforzar a las Chivas de cara al Torneo Clausura 2026. En ese momento pocos creían que el fichaje del joven mexicoamericano fuera una solución. Pero un torneo le sirvió para demostrar su valía y hoy está perfilado para ser titular en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Nacido en Berwyn, Illinois hace 22 años, Brian Gutiérrez tiene sangre mexicana debido a que sus padres son originarios de Jalisco. Él empezó a jugar futbol en las categorías inferiores del Chicago Fire, equipo de la MLS con el que debutó como profesional en el año 2020.

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Pronto llamó la atención y fue llamado a las selecciones menores de Estados Unidos. Empezó en la Sub-20 y luego pasó a la Sub-23. Para enero del 2025 el entrenador Mauricio Pochettino lo convocó a la mayor para un par de juegos amistosos: ante Venezuela y Costa Rica.

Luego, el timonel del combinado estadounidense dejó de considerarlo y apostó por Diego Luna, del Real Salt Lake en la Major League Soccer (MLS). Y tal parece que esa predilección caló en el orgullo de Brian Gutiérrez.

¿Cuándo llegó Brian Gutiérrez a las Chivas y cómo fue su llamado a la Selección Mexicana?

En lugar de achicarse, Brian Gutiérrez aceptó el reto de jugar en la Liga MX y firmó con las Chivas en diciembre del 2025. Su primer torneo fue el Clausura 2026 y no necesitó periodo de adaptación porque empezó a destacar de inmediato.

Desde el inicio se volvió fundamental en el esquema del entrenador Gabriel Milito y junto con “La Hormiga” González formó una dupla de miedo en el Rebaño Sagrado, para llevar al equipo hasta el segundo lugar de la tabla general.

Inteligente, con buen golpeo de balón y gran dinámica para jugar lo mismo como mediapunta que como extremo, Brian llamó la atención del técnico Javier Aguirre para que lo incluyera en la lista definitiva del Mundial 2026.

Los responsables de la Selección Mexicana ya lo habían sondeado desde antes para saber si estaba interesado en portar la playera del Tricolor Brian Gutiérrez dio el sí y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) sólo tuvo que tramitar su baja de la US Soccer para luego darlo de alta con México.

Ya con el sí del futbolista, el técnico Javier Aguirre lo llamó para los duelos de México en el último semestre. Y no sólo ha respondido con personalidad y carácter, sino que ha fortalecido el ataque del combinado Tricolor.

Junto con Gilberto Mora, el jugador más joven en participar en el Mundial 2026, y Erick Lira, el mexicoamericano Brian Gutierrez parece estar destinado a brillar en el torneo. Especialistas deportivos los ven como los seleccionados de México que seguramente ya no regresarán a la Liga MX, porque su futuro está en el futbol europeo.

A continuación, los partidos que Brian Gutiérrez ha disputado con la Selección Mexicana desde enero del 2026:

Panamá vs México 22 de enero

Bolivia vs México, 25 de enero

México vs. Islandia, 25 de febrero

México vs. Portugal, 28 de marzo

México vs. Bélgica, 31 de marzo

México vs. Ghana, 22 de mayo

México vs. Australia, 30 de mayo

México vs Serbia, 4 de junio

Con información de N+