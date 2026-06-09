Brian Gutiérrez, Mexicoamericano que Renunció a EUA y Eligió al Tri para el Mundial 2026

Luego de destacar en las Chivas, Brian Gutiérrez se ganó un lugar en la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026. Así fue su meteórico ascenso

Brian Gutiérrez ha destacado con México en los últimos seis meses. Foto: ReutersBrian Gutiérrez ha destacado con México en los últimos seis meses. Foto: Reuters

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De Chivas al Mundial 2026: Brian Gutiérrez eligió a México y ahora es titular en el Tri. Con un inicio impresionante en la Liga MX, su futuro parece estar en Europa. Descubre su historia.

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