Resultado Francia vs Irlanda del Norte: ¿Quién Ganó el Partido de Hoy Rumbo Mundial 2026?

Francia dio una demostración de poder y levantó la mano como favorita al título en el Mundial 2026. Este lunes 8 de junio midió fuerzas con Irlanda del Norte y sacó un gran resultado, con una brillante actuación del delantero Michael Olisé.

En su último partido de preparación antes del Mundial 2026, en el estadio Pierre-Mauroy, los Bleus fueron despedidos por unos 50 mil aficionados antes de viajar a Estados Unidos para participar en la Copa del Mundo.

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Francia venía de perder 2-1 el jueves pasado ante Costa de Marfil, en un partido en el que el entrenador Didier Deschamps dio descanso a varios titulares y probó a jugadores que normalmente están en segundo plano.

Con el regreso Ousmane Dembélé, Désiré Doué y William Saliba, el técnico galo decidió alinear de inicio el once que sin duda tendrá la responsabilidad de comenzar su aventura en el Mundial, el 16 de junio contra Senegal, en East Rutherford (Nueva Jersey).

La estrella del partido Francia vs Irlanda del Norte fue Michael Olise, con tres goles ante Irlanda del Norte. En el minuto 43 marcó a quemarropa el 1-0, después de que el disparo de Dembélé fuera bloqueado por la zaga irlandesa.

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Francia vs Irlanda del Norte: ¿Cómo quedó el partido de hoy rumbo al Mundial 2026?

Luego, Olise consiguió el 2-0 al 49’, cuando remató con potencia desde cerca del punto de penalti luego de que la defensa de Irlanda del Norte no lograra despejar un centro desde la banda derecha.

Patrick Kelly recortó distancias a los 64 minutos, cuando su remate no pudo ser detenido por el guardameta Mike Maignan. El 2-1 le dio esperanzas a los irlandeses, que se lanzaron en busca del empate.

Pero nuevamente apareció Olise, para sentenciar el duelo con el 3-1 a los 73 minutos: el jugador del Bayern Munich se enfiló al área por el sector derecho,burló a dos zagueros y soltó un zurdazo con efecto que pegó en el poste antes de besar las redes.

El que no logra despertar es Kylian Mbappé: La superestrella francesa no logró destacar en los dos partidos de preparación antes del Mundial y tampoco pudo marcar ni un solo gol.

Tras una temporada frustrante y sin títulos con el Real Madrid, pese a que él fue máximo goleador en la LaLiga, Mbappé deberá mostrar su valor en el Mundial 2026. Eso es lo que se espera de él.

🔥 VICTOIRE 3️⃣-1️⃣ !



Nos Bleus s’imposent dans ce dernier match de préparation à la Coupe du Monde grâce au triplé de Michael Olise 💙#FRANIR pic.twitter.com/8Aejc7iCT3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 8, 2026

Con información de N+