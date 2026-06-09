Resultado Francia vs Irlanda del Norte: ¿Quién Ganó el Partido de Hoy Rumbo Mundial 2026?

La Selección de Francia jugó su último partido de preparación antes del Mundial 2026. Su rival fue Irlanda del Norte. Estos son los detalles

El francés Michael Olise se lució con un triplete ante Irlanda del Norte.El francés Michael Olise se lució con un triplete ante Irlanda del Norte. Foto: Reuters

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Francia vence 3-1 a Irlanda del Norte con una actuación estelar de Olisé. Mbappé sigue sin marcar antes del Mundial 2026. ¿Podrá redimirse en el torneo? Descubre los detalles del partido.

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