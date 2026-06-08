Esteban Solari Deja el Banquillo de Pachuca tras Falta de Acuerdo

El Club de Futbol Pachuca oficializó este lunes 8 de junio de 2026 la salida de su banquillo del entrenador argentino Esteban Solari.

En un comunicado, el club indicó que la salida del director técnico se dio ante la falta de un acuerdo que garantizara su continuidad.

"Siempre pensamos en Esteban como un técnico de largo plazo, dando solidez y estabilidad a todos los proyectos dentro de la institución", informó el Pachuca.

Ante la falta de un acuerdo, el Club de Futbol Pachuca reconoció el trabajo de Solari y su cuerpo técnico, a los cuales les expresó su agradecimiento "deseándoles mucho éxito".

📋 | Comunicado de Prensa: pic.twitter.com/3BwAMQCfV7 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) June 8, 2026

¿Quién es Esteban Solari?

Esteban Solari, conocido como el "Tano", es un exfutbolista y director técnico argentino. Como delantero, tuvo una larga carrera internacional jugando en clubes como el APOEL de Chipre (donde disputó la Champions League), Pumas de la UNAM en México y SD Aucas en Ecuador.

Tras retirarse, inició su etapa en los banquillos siendo auxiliar en las selecciones juveniles de Argentina y después dirigiendo con éxito en Malasia, Chile y Argentina.

AMP