Esteban Solari Deja el Banquillo de Pachuca tras Falta de Acuerdo

El club indicó que la salida del director técnico se dio ante la falta de un acuerdo que garantizara su continuidad

El técnico argentino Esteban Solari. Foto: CuartoscuroEl técnico argentino Esteban Solari. Foto: Cuartoscuro

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