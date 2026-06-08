¿Qué Pasó en la Línea 8 del Metro? Anuncian Labores de Rescate Entre Estaciones UAM e Iztapalapa

El Metro de la Ciudad de México interrumpió este lunes la circulación en la Línea 8 para realizar labores de rescate tras reportar que una persona presuntamente se arrojó al paso del tren entre las estaciones UAM e Iztapalapa.

La interrupción duró aproximadamente 23 minutos: arrancó alrededor de la 1:27 de la tarde y el servicio quedó restablecido a la 1:50 pm.

Lo que ocurrió en la Línea 8 este lunes

El servicio quedó suspendido entre UAM e Iztapalapa a las 1:27 pm del lunes 8 de junio.

El Metro realizó maniobras de rescate para atender a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

Minutos después del aviso, usuarios reportaban demoras desde el interior de los vagones.

A la 1:50 pm, el Metro anunció la reanudación del servicio en toda la línea.

La interrupción tuvo una duración aproximada de 23 minutos.

El Metro CDMX comunicó en X: "El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 8. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren."

A las 1:50 de la tarde, el sistema informó que la circulación había sido restablecida y que todas las estaciones de la Línea 8 estaban en operación.

Un incidente similar ocurrió horas antes en la Línea 12

La situación en la Línea 8 no fue el único caso del día. Aproximadamente una hora antes, el Metro reportó una circunstancia idéntica en la Línea 12: servicio detenido y maniobras de rescate por una persona que, de igual forma, presuntamente se arrojó al paso del tren.

En ese caso, el sistema informó poco después que la circulación había sido restablecida y que todas las estaciones estaban en operación.