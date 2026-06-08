¿Qué Pasó en la Línea 8 del Metro? Anuncian Labores de Rescate Entre Estaciones UAM e Iztapalapa

El Metro CDMX detuvo la Línea 8 entre UAM e Iztapalapa para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren este lunes.

¿Qué Pasó en la Línea 8 del Metro? Anuncian Labores de Rescate Entre Estaciones UAM e IztapalapaFoto: Cuartoscuro / Archivo

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Servicio suspendido en Línea 8 del Metro CDMX por rescate de persona. ¿Qué pasó entre UAM e Iztapalapa? Infórmate aquí.

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