El cuerpo de una mujer sin vida fue encontrado bajo la cama de la misma víctima en un cuarto de renta ubicado en la colonia Burócratas Municipales, en la zona sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Autoridades de seguridad ya investigan este caso de presunto feminicidio.

El crimen fue descubierto la noche del domingo 7 de junio en un cuarto de alquiler marcado con el número 3532 y ubicado en la calle 17 de Diciembre, casi esquina con la calle Derecho Sindical. De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo del cuerpo se dio después de que los vecinos reportaran olores fétidos que emanaban del domicilio.

Identifican a víctima de presunto feminicidio

La víctima fue identificada como Jimena Nallely de 20 años de edad, quien desde muy pequeña habitaba en dicha vivienda junto a su madre, posteriormente se quedó sola y en tiempos recientes era acompañada por un joven, aparentemente su pareja, según el testimonio de los vecinos de la colonia Burócratas Municipales.

Los mismos residentes de la zona agregaron que desde hace varios días le perdieron de vista tanto a la joven como a su supuesto novio, por lo que, al darse cuenta de los olores extraños llamaron de inmediato a las autoridades y al propietario de la casa de renta.

Fue al ingresar a la vivienda que descubrieron el cadáver que se encontraba en avanzado estado de descomposición bajo la cama de la víctima. Los brazos y cráneo habían sido separados del resto del cuerpo.

Investigan hallazgo sin vida de mujer debajo de cama en Monterrey

Después de realiza el hallazgo del cuerpo en avanzado estado de descomposición, las autoridades llevaron a cabo el aseguramiento del área para iniciar con el levantamiento de evidencias y realizar las diligencias correspondientes para las indagatorias.

Durante la mañana del lunes 8 de junio, Agentes Ministeriales comenzaron las entrevistas con los vecinos de la colonia Burócratas Municipales, así como con el propietario de la vivienda de cuartos de alquiler. Las autoridades investigan quien o quienes sería los autores materiales del crimen en esta zona de Monterrey, tomando como uno de los sospechosos, al supuesto novio.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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