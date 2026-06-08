Encuentran Cuerpo de Mujer Sin Vida Bajo su Cama en Monterrey

El cuerpo de una joven en avanzado estado de descomposición fue localizado bajo su misma cama en la colonia Burócratas Municipales. Autoridades investigan el presunto caso de feminicidio

Cuarto de renta donde encontraron cuerpo de mujer sin vida en MonterreyFoto: N+

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Hallazgo en Monterrey: encuentran cuerpo de joven en descomposición bajo su cama. Autoridades investigan posible feminicidio en colonia Burócratas Municipales.

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