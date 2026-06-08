Colectivos Protestan por Maceteros Gigantes Colocados en Plaza de los Desaparecidos en Monterrey

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas protestaron la tarde del domingo 7 de junio debido a los maceteros gigantes que fueron colocados en la Plaza de los Desaparecidos, en Monterrey, pues aseguran que las autoridades las pusieron para tapar el rostro de las víctimas de desaparición en Nuevo León.

Esta semana, como parte de los diversos cambios y modificaciones que realizan en diferentes partes del Área Metropolitana de Monterrey, fueron colocados maceteros de aproximadamente un metro en la Plaza de los Desaparecidos donde se encuentran pintados los rostros de las personas víctimas de desaparición que son buscadas por sus familiares, ubicada en la esquina de las calles Zaragoza y Washington, en el Centro de Monterrey.

Pegan fotografías de desaparecidos y crean carteles en diferentes idiomas en Monterrey

Antes esta situación, familiares de las víctimas e integrantes de colectivos de búsqueda protestaron en el sitio y pegaron fichas de búsqueda, así como fotografías de personas desaparecidas en los maceteros que quedaron a unos metros de la plaza, donde sean visibles a quienes pasen por la zona.

Además, crearon carteles, en al menos 10 idiomas de las selecciones de futbol que estarán en el país, para que el mensaje sobre la crisis humanitaria de la que forman parte los casos de desaparición de personas en México valla más allá de las fronteras y que se sumen a esta búsqueda que llevan día a día.

Nos informan que se están poniendo maceteros grandes, para que no se vean los rostros de nuestros desaparecidos, entonces actuamos por hacer esto

Lo que anteriormente era la Plaza de los Toreros, se convirtió en la Plaza de los Desaparecidos luego de que familiares, amigos e integrantes de colectivos de búsqueda comenzaran a escribir los nombres y pintar los rostros de las personas desaparecidas en Nuevo León, con el objetivo de visibilizar esta situación de violencia.

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Nos parece un grave agravio, contra las víctimas de desaparición, y sus familias, el que hallan, hecho esto, porque en lugar de enfrentarlo, en lugar de dar soluciones, y aceptar esta grave crisis humanitaria, optan por poner unos maceteros, como si esto, desapareciera esta grave tragedia humanitaria

Expresó Angélica Orozco, integrante del colectivo de búsqueda Fuerzas Unidad por Nuestros Desaparecidos (FUNDENL), que al igual que las madres buscadoras que protestaron en el lugar, como Elva Leticia Lozano y Martha Alicia de Alejandro, familiares de Mario Sánchez e Irving Mendoza, exigen a las autoridades que agilicen la búsquedas en lugar de realizar este tipo de acciones como la colocación de los maceteros.

Con información de Pedro Caballero | N+

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