Colectivos Protestan por Maceteros Gigantes Colocados en Plaza de los Desaparecidos en Monterrey

Familiares e integrantes de colectivos de búsqueda señalaron que los maceteros de aproximadamente un metro fueron colocados para tapar los nombres y rostros pintados de las víctimas de desaparición

Macetero en Plaza de los DesaparecidosFoto: N+

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Protestan en Monterrey por maceteros que ocultan rostros de desaparecidos en la Plaza de los Desaparecidos. Exigen a las autoridades enfrentar la crisis humanitaria. ¿Qué opinas de esta acción?

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