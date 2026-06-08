Hieren a Balazos a Dos Hombres en un Intento de Homicidio en Monterrey

Dos hombres sobrevivieron a un intento de ejecución después de ser atacados a balazos por hombres armados en la colonia Los Remates, en la zona sur de la ciudad de Monterrey. El hecho violento se registró durante los primeros minutos del lunes 8 de junio en la calle Valle Redondo.

De acuerdo con lo informado, las víctimas transitaban sobre la vía pública cuando fueron interceptados por los agresores, quienes les dispararon hasta dejarlos heridos, para luego salir corriendo de la escena del crimen con rumbo desconocido. El ataque generó la movilización de autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio donde encontraron a dos hombres heridos de bala. Las víctimas dijeron que sobrevivieron gracias a que se escondieron en un callejón. Hasta el momento, los agresores no han sido identificado y no hay reporte de personas detenidas por este hecho.

Trasladan a hombres heridos a hospital tras ataque armado

Las víctimas fueron identificadas como Eduardo y Ulises de 27 años de edad. Uno de ellos presentaba un impacto por proyectil de arma de fuego en la cabeza, por lo que, fue trasladado al Hospital General de Zona No. 21 en el Centro de la ciudad de Monterrey, después de que los paramédicos realizaran la valoración pre hospitalaria.

El otro joven que fue víctima del ataque armado, presentaba un impacto de bala en el brazo derecho y fue llevado al Hospital Universitario. El lugar donde ocurrió la agresión fue acordonada por las autoridades de seguridad, quienes recabaron evidencias e iniciaron con las diligencias correspondientes para la investigación del caso.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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