Hieren a Balazos a Dos Hombres en un Intento de Homicidio en Monterrey

Dos jóvenes quedaron con heridas de bala después de ser interceptados por sujetos armados cuando transitaba por la calle Valle Redondo en la colonia Los Remates

Policía de Monterrey en colonia Los RematesFoto: N+

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Ataque armado en Monterrey deja a dos jóvenes heridos. Las víctimas se esconden para sobrevivir. ¿Cómo avanza la investigación en la colonia Los Remates?

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