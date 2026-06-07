Cae Presunto Feminicida tras Pasarse un Semáforo en Rojo en Monterrey

La detención de un hombre por pasarse un semáforo en rojo en la colonia San Jorge, en Monterrey, derivó en el descubrimiento de que era buscado por su presunta participación en un feminicidio. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, elementos de la Policía de Monterrey detectaron al conductor cuando cometía la infracción vial sobre la avenida Jesús María Candia, entre las avenidas Ruiz Cortines y Lincoln, al norte de la ciudad.

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Los oficiales le marcaron el alto luego de que presuntamente ignoró la señal de alto del semáforo, por lo que procedieron a realizar una revisión de rutina y a verificar su documentación. Tras ser interceptado por los elementos policiacos, el hombre mostró una actitud agresiva hacia las autoridades. Según el reporte, comenzó a insultar a los oficiales durante la intervención derivada de la falta de tránsito.

A pesar de esta situación, los policías continuaron con el procedimiento correspondiente y revisaron la documentación e información del conductor para verificar su situación legal. Fue durante estas indagatorias cuando detectaron que el hombre contaba con una orden de aprehensión vigente relacionada con un caso de feminicidio ocurrido recientemente en la entidad.

Identifican al detenido

El detenido fue identificado como Rivaldo M., de 27 años de edad, quien presuntamente es buscado por las autoridades por su participación en un feminicidio. La captura de este hombre se registró la noche del sábado 6 de junio en la colonia San Jorge, luego de que fuera detenido inicialmente por una infracción de tránsito aparentemente menor.

Las autoridades señalaron que la orden de aprehensión fue detectada al momento de revisar sus antecedentes y la documentación correspondiente.

Hasta el momento, se está a la espera de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León proporcione más información sobre el caso y confirme detalles relacionados con la investigación.

Entre los datos pendientes se encuentra la fecha exacta en que ocurrió el presunto feminicidio por el cual era buscado Rivaldo, así como otros elementos de la carpeta de investigación. Las autoridades destacaron que la detención se originó por una situación distinta, pero que durante la revisión correspondiente se logró establecer que el hombre contaba con una orden de aprehensión vigente por su presunta participación en la muerte de una mujer.

Con información de Ceani Marino/ Noticias N+

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