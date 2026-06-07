Cae Presunto Feminicida tras Pasarse un Semáforo en Rojo en Monterrey

Un hombre fue detenido por la Policía de Monterrey tras pasarse un semáforo en rojo, las autoridades descubrieron que contaba con una orden de aprehensión por presunto feminicidio

Hombre detenido en Monterrey, Nuevo LeónFoto: Policía de Monterrey

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Detenido por pasarse un semáforo en rojo, Rivaldo M. es identificado como sospechoso de feminicidio en Monterrey. La policía descubre su orden de aprehensión durante una revisión de rutina.

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