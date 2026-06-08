Muere Adulto Mayor al Salir Proyectado de su Vehículo tras Volcadura en Monterrey

Un hombre de la tercera edad falleció la noche del domingo tras protagonizar un fuerte accidente vial sobre la avenida Gonzalitos, en el municipio de Monterrey.

Los hechos ocurrieron a la altura de la calle 15ª, frente a la colonia Urdiales, cuando el conductor circulaba de norte a sur a bordo de un automóvil Nissan Tsuru.

De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad habría sido uno de los factores que desencadenaron el percance. Presuntamente, el automovilista perdió el control de la unidad y se impactó contra el barandal metálico de contención ubicado en el camellón central.

Tras el choque, el vehículo volcó y, debido a que aparentemente no portaba el cinturón de seguridad, el conductor salió proyectado fuera del automóvil, golpeándose contra la estructura metálica.

Hombre no ha sido identificado

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, personal de la Cruz Roja y corporaciones estatales, quienes realizaron una valoración del afectado.

Sin embargo, al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a acordonar la zona mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

La víctima no fue identificada en el lugar, aunque se informó que tenía una edad aproximada de entre 60 y 70 años.

Agentes de tránsito y elementos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de evidencias para determinar con precisión las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se espera que sea identificado por sus familiares en las próximas horas.