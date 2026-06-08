Muere Adulto Mayor al Salir Proyectado de su Vehículo tras Volcadura en Monterrey

Un hombre de entre 60 y 70 años perdió la vida la noche del domingo luego de sufrir una aparatosa volcadura sobre la avenida Gonzalitos, en Monterrey.

Tsuru volcadoFoto: N+

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Un hombre de la tercera edad muere en Monterrey tras volcadura en la avenida Gonzalitos. No llevaba cinturón de seguridad. Conoce más sobre este lamentable incidente.

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