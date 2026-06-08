Localizan Cuerpo de Hombre en Lago de Complejo Corporativo en Monterrey

El cuerpo de un hombre fue localizado en un lago ubicado al interior de un complejo de oficinas en Monterrey.

Boulevard Antonio L. RodríguezFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre fue encontrado sin vida en un lago de Monterrey. La policía y peritos ya investigan el caso. Descubre qué se sabe hasta ahora.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+