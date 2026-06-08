Localizan Cuerpo de Hombre en Lago de Complejo Corporativo en Monterrey

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este lunes 8 de junio en un lago ubicado dentro de un complejo corporativo sobre el bulevar Antonio L. Rodríguez, en el municipio de Monterrey.

El hallazgo fue reportado a temprana hora por personas que laboran en las oficinas del lugar, quienes observaron el cuerpo flotando en el agua y dieron aviso inmediato a las autoridades a través de los números de emergencia.

Tras el reporte, al sitio se movilizaron elementos de la Policía de Monterrey, personal de Protección Civil de Nuevo León y agentes ministeriales, quienes acordonaron la zona para realizar las primeras investigaciones.

Asimismo, peritos de la Fiscalía General de Justicia arribaron al lugar para recabar evidencias y determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Inicia investigación por muerte de hombre

De manera preliminar, se informó que la víctima habría muerto por ahogamiento; sin embargo, serán las investigaciones y los resultados de la autopsia los que determinen con precisión la causa de muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del hombre ni si presentaba alguna lesión visible.

El área permaneció resguardada durante varias horas mientras personal de Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes y efectuaba el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existe alguna circunstancia relacionada con la muerte de la víctima.