OMS Cambia Nivel de Riesgo por Ébola: ¿Cuál Es el Nivel de Letalidad del Brote?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cambió el nivel de riesgo por el brote de ébola para el continente africano, de acuerdo con su nuevo informe de situación de la enfermedad.

La instancia redujo de "alto" a "bajo" el riesgo sanitario para África, con excepción del país más afectado: la República Democrática del Congo (RDC), y sus naciones vecinas.

En su informe, la OMS reevaluó los riesgos y consideró que el peligro de expansión de la epidemia a la mayor parte de África es bajo, como al resto del mundo.

Sin embargo, el riesgo en la RDC se mantiene "muy alto", mientras que es "alto" en Uganda, donde también ha habido contagios, y en el resto de países vecinos al territorio congoleño.

¿Cuántos casos de ébola van?

De acuerdo con el documento, por ahora se han confirmado 534 casos (515 en la RDC y 19 en Uganda), con 93 muertes (91 y 2 en esos países, respectivamente), mientras que 17 personas se han recuperado de la enfermedad.

Además, dio a conocer que la tasa de letalidad es por ahora del 17.4 %, inferior a los dos anteriores brotes de esta variante del virus, llamada Bundibugyo, que se dieron en 2007 en Uganda (donde un 30% de los contagiados fallecieron) y en 2012 en la RDC (50 % de muertes).

Esta semana, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajó a Uganda para apoyar la respuesta al brote, pocos días después de haber visitado la RDC con el mismo objetivo.

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Con información de EFE.

SPB