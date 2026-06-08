OMS Cambia Nivel de Riesgo por Ébola: ¿Cuál Es el Nivel de Letalidad del Brote?

Informe de la Organización Mundial de la Salud indica cuántos fallecimientos y cuántos casos de ébola se han registrado

Trabajador ugandés recoge un guante durante la visita del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a una Unidad de Aislamiento. Foto: ReutersTrabajador ugandés recoge un guante durante la visita del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a una Unidad de Aislamiento. Foto: Reuters

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El brote de ébola en la RDC sigue siendo crítico con más de 500 casos y 91 muertes. La OMS ajusta el riesgo para África. Descubre más sobre la situación actual.

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