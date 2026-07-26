Internacional

Detienen al Futbolista Mateo Ramírez Por Presunta Red de Estafa Digital

El exjugador de Patriotas Boyacá fue capturado junto con otras 14 personas por una investigación relacionada con delitos informáticos y estafas bancarias.

Mateo Ramírez en un entrenamiento. Foto X @mateoRamirezFl1Mateo Ramírez en un entrenamiento. Foto X @mateoRamirezFl1

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