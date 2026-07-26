Detienen al Futbolista Mateo Ramírez Por Presunta Red de Estafa Digital

El fútbol colombiano quedó sorprendido luego de que las autoridades informaran la captura de Mateo Ramírez, futbolista de 26 años e hijo del recordado exjugador Jhon Mario Ramírez, por su presunta relación con una organización dedicada a cometer fraudes digitales.

De acuerdo con medios internacionales, el operativo fue realizado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, dentro de una investigación que involucra a otras 14 personas.

Según las indagatorias, el grupo, identificado por las autoridades como “Los Cyber”, habría utilizado diferentes métodos de engaño para obtener información privada de sus víctimas y acceder a sus recursos económicos. Entre las técnicas investigadas se encuentra el spoofing, una modalidad de suplantación de identidad en la que los delincuentes aparentan ser representantes de instituciones confiables, como bancos o plataformas digitales.

Mateo Ramírez llegó al fútbol profesional con Patriotas Boyacá, equipo con el que debutó en la primera división colombiana en 2021 y donde permaneció hasta 2022. El delantero, nacido en Bogotá el 29 de octubre de 1999, actualmente se encuentra sin equipo y, según registros de mercado futbolístico, tiene un valor estimado de 50 mil euros.

Así operaban

Los integrantes de la estructura contactaban a las víctimas a través de aplicaciones de mensajería y les hacían creer que sus cuentas presentaban movimientos sospechosos o estaban en riesgo, de acuerdo a lo que se concluyó en las investigaciones.

Bajo ese argumento, presuntamente solicitaban que compartieran la pantalla de sus teléfonos celulares o entregaran datos confidenciales, información que después habría sido utilizada para ingresar a sus cuentas y realizar transferencias no autorizadas.

Las autoridades señalan que la red habría afectado a decenas de personas, principalmente adultos mayores, mediante el uso de portales falsos, aplicaciones y estrategias de ingeniería social. Dentro de la investigación, Ramírez aparece relacionado con delitos como concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares agravado, hurto por medios informáticos, acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales.

Los primeros reportes oficiales arrojaron que el futbolista presuntamente habría colaborado con la organización al facilitar una cuenta bancaria para recibir dinero obtenido mediante los fraudes. Sin embargo, durante las audiencias realizadas tras su captura, los señalados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

Un juez determinó imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial para esclarecer el nivel de participación de cada uno de los involucrados.