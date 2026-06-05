México Actualiza Aviso Epidemiológico por Brote de Ébola: ¿Hay Contagios en el País?

Entérate cuál es el cambio que hizo México en el aviso epidemiológico por el brote de ébola, de la variante Bundibugyo

Aviso epidemiológico por ébola en el AICMFoto: Cuartoscuro | Archivo

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México actualiza aviso epidemiológico por ébola: conoce los cambios y si hay casos en el país. Viajar varios países es de alto riesgo. Infórmate antes de viajar.

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