México Actualiza Aviso Epidemiológico por Brote de Ébola: ¿Hay Contagios en el País?

La Secretaría de Salud (SSa) actualizó el aviso epidemiológico por el actual brote de ébola, por la variante Bundibugyo; aquí te decimos cuál es el cambio y si ya se han registrado casos del virus en nuestro país.

En contexto: Por el nuevo brote de ébola en África, suman 64 muertos en República Democrática del Congo y Uganda.

Además, van 397 casos confirmados: 381 en la República Democrática del Congo y 16 en Uganda.

Para combatir contagios por la variante Bundibugyo no hay vacuna ni tratamiento y representa alto riesgo para 11 países de África, según los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se están investigando tres posibles vacunas para la variante Bundibugyo, desarrolladas por IAVI, Moderna y la Universidad de Oxford, en colaboración con el Serum Institute of India, con posibilidad de que alguna de ellas esté lista en el plazo de dos o tres meses.

También están en investigación tres posibles tratamientos: dos con anticuerpos monoclonales (MBP134 y Maftivimab) y otro con el antiviral remdesivir.

México actualiza aviso epidemiológico por ébola

La Secretaría de Salud emitió un Aviso Preventivo de Viaje para las personas que planean viajar a República Democrática del Congo y a Uganda, y el 28 de mayo de 2026, actualizó la medida agregando a Sudán del Sur.

De acuerdo con el aviso epidemiológico, el nivel de riesgo es alto, por lo que la dependencia pidió evitar todos los viajes no esenciales a República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur, pues “los viajeros podrían estar expuestos no solamente a personas potencialmente enfermas, sino a otros riesgos sanitarios presentes en las zonas afectadas”.

“Se recomienda evitar todos los viajes no esenciales a las zonas afectadas y consultar la situación epidemiológica y requisitos de entrada, salida o tránsito antes de viajar”.

Si vas a viajar a República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur, la Secretaría de Salud recomienda verificar los siguientes puntos:

Identificar previamente servicios médicos en su destino.

Seguir en todo momento las indicaciones emitidas por autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

Consultar las Guías del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pueden revisar en los siguientes links: República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur.

¿Hay casos de ébola en México?

La Secretaría de Salud confirmó que “hasta el momento no se han identificado casos en el país”, sin embargo, mantiene la vigilancia epidemiológica para identificar posibles contagios sospechosos.

La dependencia destacó que “aunque el riesgo para México es bajo, la detección oportuna continúa siendo fundamental debido a la elevada letalidad de la enfermedad, su rápida progresión clínica, la dificultad diagnóstica en fases tempranas y la necesidad de implementar medidas estrictas de aislamiento ante casos sospechosos”.