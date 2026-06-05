¿Dónde Hay Bloqueos de la CNTE Hoy en CDMX? Zona Afectada por Manifestación

En el quinto día de paro nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sigue con manifestaciones en Ciudad de México (CDMX) y varios estados de la República mexicana; aquí te decimos dónde hay bloqueos hoy, 5 de junio de 2026, por las movilizaciones de los manifestantes.

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Foto: N+

¿Cómo va el diálogo entre Segob, SEP y CNTE?

Las mesas de diálogo, que encabezan la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), con líderes de la CNTE, no han llegado a ningún acuerdo ante las demandas de los manifestantes, entre las que desatacan los siguientes puntos:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Derogación Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Aumento salarial del 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

¿Dónde hay bloqueos de la CNTE hoy?

Cabe destacar que la CNTE mantiene el plantón que instaló en la zona centro de la Ciudad de México, que abarca calles como 5 de Mayo, 20 de Noviembre, 5 de Febrero, 16 de Septiembre, Francisco I. Madero y José María Izazaga.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX había informado, en su agenda de movilizaciones de hoy, que se esperaban bloqueos por integrantes de la CNTE en varios puntos de la Ciudad de México, a partir de las 10:00 horas.

Los puntos con bloqueos, en CDMX, son los siguientes:

Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes: Pese a la lluvia, integrantes de la CNTE bloquearon completamente el cruce de las vialidades, afectado a miles de personas que trabajan y transitan por la zona. El servicio del Metrobús CDMX se vio afectado en las Líneas 1 y 7.

Torre del Caballito: Otro grupo de manifestantes de la CNTE bloqueó en cruce de Reforma con las Avenidas Juárez y el Eje 1 Guerrero.

Ángel de la Independencia: Otro contingente de manifestantes de la CNTE bloqueó la circulación en Reforma, a la altura del Eje 2 Poniente Florencia, en la colonia Juárez.

Antimonumento +43, por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ubicado en Reforma y Bucareli, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Además, a las 17:00 horas, la CNTE realizará su Asamblea Nacional Representativa, en la sede de la Sección 9 de CDMX, ubicada en la calle Belisario Domínguez 32, colonia Centro, en la que definirán las acciones a seguir con su movilización.

Alternativas viles por cierres en Reforma

Para evitar el tráfico por los bloqueos de hoy en Reforma, puedeS circular por las siguientes alternativas viales: