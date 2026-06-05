¿Dónde Hay Bloqueos de la CNTE Hoy en CDMX? Zona Afectada por Manifestación

Aquí te decimos dónde hay calles cerradas por las manifestaciones de la CNTE hoy, en CDMX

Miembros de la CNTE cierran reforma e insurgentes · Reforma, Ciudad de México | Silvana FloresFoto: N+

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Hoy, la CNTE bloquea calles clave en CDMX. Conoce las zonas afectadas y cómo evitar el tráfico. ¿Qué exigen los manifestantes? Infórmate aquí.

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