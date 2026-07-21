Tráfico vehicular

¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así se encuentran Hoy 21 de Julio las Garitas de Tijuana

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy martes 21 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy: Tiempo de Espera en las GaritasFoto: N+

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Hoy las garitas de Tijuana presentan tiempos variables. San Ysidro y Otay con esperas prolongadas. Planifica tu cruce y revisa reportes en tiempo real.

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