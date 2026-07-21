Seguridad

Muere Vendedor Atropellado por Menor en Tijuana; Esposa Pide Respeten Plan Funerario

La esposa de Manuel afirmó que la funeraria le pidió más de 20 mil pesos adicionales para hacer efectivo el plan que ambos contrataron

Muere Vendedor Atropellado por Menor en Tijuana; Esposa Pide Respeten Plan FunerarioMuere Vendedor Atropellado por Menor en Tijuana; Esposa Pide Respeten Plan Funerario | Foto: N+

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Tragedia en Tijuana: Manuel, un vendedor de 70 años, muere atropellado por un menor. Su esposa lucha por el respeto al plan funerario que contrataron. ¿Qué sucederá ahora?

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