Muere Vendedor Atropellado por Menor en Tijuana; Esposa Pide Respeten Plan Funerario

La muerte de Manuel, un vendedor ambulante de más de 70 años que fue atropellado mientras atendía su puesto en la colonia Libertad de Tijuana, dejó a su esposa enfrentando no solo el duelo por su pérdida, sino también la incertidumbre de no poder darle sepultura debido a un problema con el plan funerario que ambos pagaban desde hace tiempo.

La mujer pidió que la empresa funeraria respete el contrato adquirido, ya que asegura no contar con los recursos económicos para cubrir el monto adicional que le fue solicitado.

El accidente ocurrió la mañana de este lunes 20 de julio, entre las calles 20 y Pino Suárez, en la colonia Libertad.

De acuerdo con la información disponible, Manuel fue embestido por un vehículo mientras trabajaba en su puesto ambulante. Aunque paramédicos acudieron para brindarle atención, el hombre falleció a consecuencia de las lesiones.

Su esposa, Janeth, recordó que ambos acostumbraban trabajar juntos en los sobre ruedas y lamentó que un presunto descuido al volante terminara con la vida de su esposo.

Denuncia problemas para hacer válido el plan funerario

Tras acudir al Servicio Médico Forense (Semefo), Janeth aseguró que intentó utilizar el plan funerario que había contratado para cubrir los gastos del servicio, sin embargo, afirmó que la empresa le solicitó un pago superior a 20 mil pesos para poder hacerlo efectivo.

La viuda señaló que no cuenta con esa cantidad y pidió que se respeten las condiciones del contrato.

"Que cumplan con lo que ellos dijeron en su plan", expresó, al señalar que otras familias podrían enfrentar una situación similar.

Piden que se esclarezca el caso

Amigos y familiares acompañaron a Janeth al Ministerio Público para dar seguimiento a la investigación del accidente.

De acuerdo con personas cercanas a la familia, las autoridades les informaron que el conductor presuntamente involucrado es menor de edad, por lo que el caso será atendido conforme al sistema de justicia especializado para adolescentes.

Hasta el momento, el joven permanece a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

Mientras tanto, la familia de Manuel espera que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido y que la empresa funeraria resuelva la situación para poder despedir al comerciante.

Información Miguel Martinez

APG