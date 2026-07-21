Seguridad

Encuentran a Hombre de la Tercera Edad Muerto en Calles de Monterrey

La muerte de un hombre en la colonia Bellavista se encuentra bajo investigación. La víctima fue localizada sin vida dentro de una casa de campaña

Policía de Monterrey investiga muerte de hombre en colonia BellavistaPolicía de Monterrey investiga muerte de hombre en colonia Bellavista. Foto: N+

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Un hombre mayor fue encontrado sin vida en Monterrey, dentro de una casa de campaña. La investigación busca esclarecer la causa de su muerte. Infórmate sobre este caso.

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