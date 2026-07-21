Encuentran a Hombre de la Tercera Edad Muerto en Calles de Monterrey

La mañana de este martes 21 de julio se reportó la muerte de un hombre de la tercera edad dentro de una casa de campaña en calles de la colonia Bellavista, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el sitio para investigar el hecho.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, de la Policía de Monterrey, así como de Protección Civil de Monterrey, acudieron ante el reporte de un fallecido en el cruce de la calle Anastasio Bustamante y la avenida Bernardo Reyes, al exterior de la Casa INDI, donde confirmaron la muerte del hombre.

Investigan causa de muerte de hombre de la tercera edad en Monterrey

La víctima, que hasta el momento no ha sido identificada de manera oficial, es un hombre de entre 60 y 70 años de edad, de tez aperlada, cabello canoso, complexión delgada y aproximadamente 1.55 metros de estatura, quien vestía una playera fosforescente y calcetines. Aparentemente, tenía complicaciones en su salud.

El hombre fue localizado sin vida sobre una colchoneta en una casa de campaña y tapado con una cobija. El área fue asegurada para dar inicio a la investigación, así como para recabar evidencias y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo para los exámenes forenses que ayuden a determinar la causa de muerte y se pueda descartar que se trate de un hecho violento, pues no presentaba lesiones visibles.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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