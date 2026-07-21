Seguridad

Detienen a Seis Directores de Seguridad Pública tras Hallazgo de Narcolaboratorios en Puebla

Detienen a directores de Seguridad Pública de los municipios de Jopala, Tlaola, Tehuitzingo, Chietla, Chila de la Sal y Tlapacoyan en Puebla.

Detienen a Seis Directores de Seguridad Pública en Puebla.Seis funcionarios Directores de Seguridad Pública de Puebla detenidos. Foto: Gobierno de Puebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Seis directores de Seguridad Pública en Puebla arrestados por vínculos con narcolaboratorios. La intervención de las autoridades afecta operaciones delictivas por 2 mil 400 millones de pesos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+