Detienen a Seis Directores de Seguridad Pública tras Hallazgo de Narcolaboratorios en Puebla

La Fiscalía General del Estado detuvo a seis directores de Seguridad Pública municipales de la Mixteca y la Sierra Norte de Puebla luego del hallazgo de un narcolaboratorio ubicado en el municipio de Jopala.

La Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que este laboratorio clandestino de metanfetamina operó durante más de un año y abastecía con drogas sintéticas a los estados de Puebla y Veracruz, las cuales tenían un valor aproximado de más de dos mil millones de pesos.

¿Qué directores de Seguridad Pública de Puebla fueron detenidos?

Derivado a las acciones contra el narcomenudeo en la entidad poblana, las cuales fueron reforzadas en la Sierra Norte debido al incremento de actividades de compra y venta de droga, se logró la detención de seis funcionarios.

El vicealmirante Francisco Sánchez, dio a conocer que los directores de Seguridad Pública de los municipios de Jopala, Tlaola, Tehuitzingo, Chietla, Chila de la Sal y Tlapacoyan, fueron detenidos por su presunta relación con estos laboratorios clandestinos.

Luego de pruebas recabadas, fueron vinculados a proceso: Manuel "N" del municipio de Jolalpan, Ángel "N" de Tlaola,, David "N" de Chietla, Gonzalo "N" de Tehuitzingo y José Santiago "N" de Chila de la Sal y Evencio "N" de Tlapacoya.

Los funcionarios enfrentarán procesos penales por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal; Cabe destacar que las investigaciones siguen en curso para determinar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos.

Además, la Fiscalía General del Estado de Puebla indaga si existe algún vinculo entre los directores de Seguridad Pública y grupos delictivos.

Evitan distribución de más de 2 mil millones de pesos en drogas en Puebla y Veracruz

Derivado a estas detenciones, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla podría asumir temporalmente el mando en algunas de las corporaciones municipales, mientras terminan los procesos de investigación.

Cabe destacar que en Puebla, suman cinco laboratorios clandestinos asegurados en donde elaboraban drogas sintéticas, siendo el de Jopala uno de los más importantes; El Secretario de Seguridad Francisco Sánchez González destacó que la intervención de los tres órdenes de gobierno permitió afectar la operación de los grupos delictivos, al inhibir la recaudación de 2 mil 400 millones de pesos, aproximadamente.

Con información de N+

MCS