Descubren Presunto Narcolaboratorio en Puebla con Valor Superior a Dos Mil Millones de Pesos

El operativo fue encabezado por Ejército Mexicano y Guardia Nacional quienes desmantelaron el laboratorio clandestino en Tlacotepec.

Revelan imágenes del presunto narcolaboratorio de Tlacotepec.Foto: Juan M.

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Impactante hallazgo en Puebla: desmantelan narcolaboratorio con valor de más de 2 mil millones de pesos. Descubre cómo el Ejército y la Guardia Nacional lograron este golpe al crimen organizado.

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