Descubren Presunto Narcolaboratorio en Puebla con Valor Superior a Dos Mil Millones de Pesos

Han salido a la luz imágenes del narcolaboratorio localizado en el ejido de Ahuacatlaya, perteneciente al municipio Tlapacoya, Puebla.

Las fotografías revelan el poder de producción que tenían los grupos delincuenciales.

Foto: Gabinete de Seguridad Federal

El operativo fue encabezado por Ejército Mexicano y Guardia Nacional quienes desmantelaron el laboratorio clandestino.

Aseguran sustancias con valor superior a 2 mil millones de pesos en Puebla

En el sitio fueron asegurados 360 kilos de metanfetamina, 25 mil 300 litros de sustancias químicas, 5 reactores de síntesis orgánica, 8 condensadores, 4 destiladores y 50 tanques de gas LP.

El dispositivo implicó un golpe económico de 2 mil 367 millones de pesos al crimen organizado.

Confirman hallazgo de narcolaboratorio en Tlacotepec, Puebla

Al respecto el Gobierno del Ayuntamiento de Tlacotepec en Puebla informó que policías municipales acudieron al reporte de hallazgo un narcolaboratorio en límites con Jopala.

A su llegada ya se había implementado un operativo por parte de las fuerzas de seguridad federales.

Se espera que a medida que avancen las investigaciones se den a conocer detalles del dispositivo.

El decomiso en un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas en Tlapacoya, puebla, asciende a más de dos mil millones de pesos, confirmó el Gabinete de Seguridad Federal en el informe semanal.

Con información de Cristóbal Lobato

JAPR