Vinculan a Ocho Presuntos Narcomenudistas Detenidos durante Cateo en Tlaxcala

Además de las sustancias ilícitas, durante los trabajos de inspección del inmueble se aseguraron tres armas de fuego y cartuchos útiles.

Vinculados Ocho Narcomenudistas Posesión Droga Armas de Fuego Xicohtzinco TlaxcalaFoto: X @SSCTlaxcala

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Ocho detenidos en Tlaxcala por presunta venta de drogas y posesión de armas. La justicia avanza con la vinculación a proceso. Conoce los detalles.

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