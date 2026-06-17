Vinculan a Ocho Presuntos Narcomenudistas Detenidos durante Cateo en Tlaxcala

Este martes 16 de junio de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso de ocho presuntos narcomenudistas detenidos durante un cateo en el municipio tlaxcalteca de Xicohtzinco.

De acuerdo con las autoridades, derivado de las labores de inspección en el inmueble fue asegurada droga, tres armas de fuego y cartuchos útiles de diversos calibres.

Detienen a ocho presuntos narcomenudistas durante cateo en Xicohtzinco, Tlaxcala

Antecedentes del caso refieren que la Policía Federal Ministerial cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en el referido municipio, donde aseguró droga, cartuchos de diversos calibres y tres armas de fuego.

En la continuación de la audiencia inicial, el juez les reiteró la medida cautelar de prisión preventiva, la cual Rito “N”, Alberto “N”, Fernando “N”, José “N”, Miguel “N”, María “N”, Cecilia “N” y Jaziel “N” deberán cumplir en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco, mientras duran los tres meses fijados para el cierre de la investigación complementaria.

Obtiene #FGR vinculación a proceso contra ocho personas detenidas con armas y droga en cateo. https://t.co/LzmW33Cqz1 pic.twitter.com/ePDGuZiUBf — Tlaxcala (@FGR_Tlax) June 16, 2026

Vinculan a proceso a ocho presuntos narcomenudistas en Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió la vinculación a proceso para ocho personas, por su probable participación en los delitos de posesión de armas de fuego y de cartuchos, ambos de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, y contra la salud, en la modalidad de posesión de narcóticos con la finalidad de comercio, en su hipótesis de venta, por hechos cometidos en el municipio de Xicohtzinco.

Reunidos los datos de prueba, contundentes, el Ministerio Público Federal los presentó ante el juez de Control, quien concedió la vinculación a proceso para los ahora imputados, Rito “N”, Alberto “N”, Fernando “N”, José “N”, Miguel “N”, María “N”, Cecilia “N” y Jaziel “N”.

Con información de N+

GMAZ