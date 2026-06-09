Detienen a Ocho Presuntos Delincuentes durante Cateo en Xicohtzinco, Tlaxcala

Fueron halladas tres armas de fuego y narcóticos en el inmueble asegurado por elementos de seguridad locales y federales.

Ocho Detenidos Cateo Inmueble Droga Armas de Fuego Xicohtzinco TlaxcalaFoto: X @SSCTlaxcala

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Detenidos en Xicohtzinco: 8 personas vinculadas a delitos, armas y drogas incautadas. Las autoridades siguen investigando. Infórmate más.

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