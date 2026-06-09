Detienen a Ocho Presuntos Delincuentes durante Cateo en Xicohtzinco, Tlaxcala

Este lunes 8 de junio de 2026 se dio a conocer el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble presuntamente relacionado con la distribución de narcóticos en el municipio tlaxcalteca de Xicohtzinco.

Como resultado del operativo el domicilio fue asegurado, se detuvieron a ocho presuntos delincuentes, se decomisaron tres armas de fuego, cartuchos útiles y diversas dosis de narcóticos.

Detienen a ocho personas durante cateo en Xicohtzinco, Tlaxcala

Durante un operativo interinstitucional en el municipio de Xicohtzinco, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, en coordinación con autoridades federales, detuvieron a ocho personas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas.

Como resultado de trabajos de inteligencia, investigación y vigilancia, las fuerzas de seguridad ubicaron un inmueble donde aseguraron tres armas de fuego, 65 cartuchos útiles, diversas dosis de presuntos narcóticos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y equipo utilizado para la distribución de sustancias ilícitas.

Además, el inmueble donde se realizó el cateo quedó bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Aseguran 10 mil litros de gas lp durante cateo en Apizaco, Tlaxcala

El pasado 6 de junio elementos de la Policía Municipal de Apizaco, acudieron a un inmueble ubicado en la colonia Santa María Texcalac, del que se desprendía un fuerte olor a gas.

Al realizar una inspección, los policías se percataron de que dentro de la propiedad se encontraban pipas de gas y un tractocamión y conscientes del riesgo que eso representa, aseguraron el área e hicieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Federal en la entidad.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos en diversas materias, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron la orden de cateo en el que aseguraron el inmueble y cuatro pipas con un total aproximado de 10 mil litros de gas.

Con información de N+

GMAZ