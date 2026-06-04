Recuperan Tres Vehículos con Reporte de Robo en Inmueble de Tlaxco, Tlaxcala

Dos automóviles y una camioneta presuntamente robados fueron asegurados en un domicilio ubicado en la colonia Vista Hermosa.

Recuperados Tres Vehículos Reporte Robo Cateo Inmueble Colonia Vista Hermosa Tlaxco TlaxcalaFoto: Facebook Fiscalía General de Justicia

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En Tlaxco, Tlaxcala, la FGJE recupera dos autos y una camioneta robados. Entérate de cómo se llevó a cabo este exitoso operativo policial.

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