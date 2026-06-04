Recuperan Tres Vehículos con Reporte de Robo en Inmueble de Tlaxco, Tlaxcala

Este miércoles 3 de junio de 2026 se dio a conocer la recuperación de tres vehículos con reporte de robo vigente, hallados al interior de un inmueble en el municipio tlaxcalteca de Tlaxco.

De acuerdo con las autoridades, los dos vehículos y la camioneta presuntamente robados fueron asegurados durante un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Vista Hermosa.

Aseguran tres vehículos con reporte de robo durante cateo en Tlaxco, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) aseguró este miércoles tres vehículos presuntamente robados en un inmueble de la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Tlaxco.

Durante el cumplimiento de una orden de cateo, elementos de la Policía de Investigación localizaron tres vehículos con reporte de robo vigente: un Nissan Sentra color blanco y un Nissan Tsuru color plateado, además de una camioneta Honda CR-V color plateado.

Las autoridades tlaxcaltecas iniciarán las diligencias correspondientes para iniciar con los trámites necesarios y regresar las unidades con sus legítimos propietarios.

Recuperan una camioneta con reporte de robo en Amozoc, Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio poblano de Amozoc lograron la localización y aseguramiento de una camioneta el pasado martes 2 de junio.

Los hechos ocurrieron en avenida Revolución esquina con calle Independencia, en la localidad de Casa blanca, colonia San José, donde policías municipales atendieron el reporte de un vehículo presuntamente abandonado.

Al llegar al lugar, los uniformados localizaron la camioneta modelo 1998, color negro, sin placas de circulación, con los vidrios abajo y las llaves puestas.

Tras realizar la inspección correspondiente y verificar el número de identificación vehicular a través del C2, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo vigente, por lo que procedieron a asegurarla y trasladarla al corralón para disposición de las autoridades competentes.

Con información de N+

GMAZ