Policía Resulta Herido de Bala durante Operativo para Recuperar Tráiler Robado en Tlaxcala

La unidad de carga contaba con un reporte de robo vigente por hechos ocurridos en Tulancingo, municipio ubicado en el estado de Hidalgo.

Policía Herido Bala Persecución Tráiler Robado Libramiento Chiautempan Tlaxcala HidalgoFoto: Facebook Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala

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Tráiler robado en Tulancingo hallado en Tlaxcala tras operativo. Policía herido por esquirla, pero fuera de peligro. Conoce los detalles.

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