Policía Resulta Herido de Bala durante Operativo para Recuperar Tráiler Robado en Tlaxcala

Este viernes 29 de mayo de 2026 fue recuperado en Tlaxcala un tractocamión con reporte de robo vigente, mismo que había sido sustraído presuntamente en el estado de Hidalgo.

Durante la intervención policial, uno de los elementos policiales resultó lesionado por una esquirla a la altura del tobillo, por lo que recibió la atención médica correspondiente y se reporta fuera de peligro.

Reportan robo de tractocamión en Tulancingo, Hidalgo

Los hechos se registraron luego de que el monitorista de la empresa FAGAM reportara que perdió comunicación con el tractocamión en el municipio de Tulancingo, Hidalgo, y que posteriormente las últimas coordenadas arrojaron una ubicación en el municipio tlaxcalteca de Sanctorum.

Debido a esto, de manera inmediata se activaron los protocolos de búsqueda y localización por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala.

Tras la alerta emitida, personal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) implementó labores de monitoreo y seguimiento mediante las cámaras de videovigilancia instaladas en distintos puntos estratégicos de la entidad, logrando ubicar la trayectoria del tractocamión mientras circulaba sobre el libramiento con dirección al municipio de Chiautempan.

Aseguran tractocamión con reporte de robo en Libramiento a Chiautempan, Tlaxcala

Con la información obtenida en tiempo real, elementos de la SSC Tlaxcala desplegaron un operativo táctico que permitió asegurar la unidad a la altura de la comunidad de San Diego Cuauhtelulpan, evitando que continuara su desplazamiento y logrando recuperar el vehículo de carga.

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Finalmente, la unidad recuperada fue puesta a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes y realizar los trámites legales necesarios.

Con información de N+

GMAZ