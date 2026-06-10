Realizan Cateos Simultáneos en Inmuebles de Dos Municipios de Tlaxcala; Hay Tres Detenidos

David "N", Karla "N" y César "N" fueron detenidos durante las diligencias en los tres predios asegurados de Apizaco y Yauhquemehcan.

Tres Detenidos Cateos Simultáneos Inmuebles Apizaco Yauhquemehcan TlaxcalaFoto: X @FGR_Tlax

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Tres detenidos en cateos simultáneos en Tlaxcala. David, Karla y César enfrentan cargos por posesión de drogas y armas. Conoce más sobre este caso.

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