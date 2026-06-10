Realizan Cateos Simultáneos en Inmuebles de Dos Municipios de Tlaxcala; Hay Tres Detenidos

Este martes 9 de junio de 2026 se dieron a conocer los cumplimientos de tres órdenes de cateo de manera simultánea en inmuebles ubicados en los municipios tlaxcaltecas de Apizaco y Yauhquemehcan.

Como resultado de estas diligencias fueron detenidos David “N”, Karla “N” y César “N”, además del aseguramiento de armas de fuego, cartuchos útiles y diversas dosis de droga.

Catean tres inmuebles simultáneamente en Apizaco y Yauhquemehcan, Tlaxcala

Hace unos días, las tres personas fueron detenidas como resultado del trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes dieron cumplimiento a la orden de un juez de llevar a cabo cateos simultáneos en los tres inmuebles en los municipios referidos.

Como resultado, detuvieron a David "N", Karla "N" y César "N", y aseguraron marihuana, metanfetamina, pastillas que contenían fentanilo, cocaína y cartuchos útiles.

Vinculan a proceso a tres sujetos detenidos durante cateos en Tlaxcala

Posterior a las detenciones, el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró obtener la vinculación a proceso; además se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y dos meses para la investigación complementaria.

David "N", Karla "N" y César "N" fueron vinculados a proceso luego de que fueron detenidos en flagrancia en Yauhquemehcan y Apizaco, municipios de Tlaxcala, tras investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se señala su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio.

En el caso de David "N" y Karla "N", además del presunto narcomenudeo también se les señala por posible posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Con información de N+

GMAZ