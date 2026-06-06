Recuperan 10 Mil Litros de Gas Presuntamente Ilegal en Apizaco, Tlaxcala

Durante la inspección del inmueble en la comunidad de Santa María Texcalac fueron aseguradas cuatro pipas con el hidrocarburo.

Recuperados 10 Mil Litros Gas Ilegal Cateo Inmueble Santa María Texcalac Apizaco TlaxcalaFoto: X @FGR_Tlax

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Aseguran cuatro pipas con gas ilegal en Tlaxcala. La intervención de autoridades locales y federales fue clave. Descubre los detalles del cateo.

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