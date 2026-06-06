Recuperan 10 Mil Litros de Gas Presuntamente Ilegal en Apizaco, Tlaxcala

El sábado 6 de junio de 2026 se dio a conocer la recuperación de 10 mil litros de gas durante un cateo realizado en un inmueble de Santa María Texcalac, comunidad del municipio tlaxcalteca de Apizaco.

El Ministerio Público de la Federación inició una carpeta de investigación y efectuó las diligencias necesarias para solicitar que la autoridad judicial librara una técnica de investigación consistente en una orden de cateo, la cual fue concedida.

Policías municipales descubren lugar de almacenamiento de huachicol en Apizaco, Tlaxcala

En atención a un reporte remitido por parte del Servicio de Emergencias 911, elementos de la Policía Municipal de Apizaco, acudieron a un inmueble ubicado en la colonia Santa María Texcalac, del que se desprendía un fuerte olor a gas.

Al realizar una inspección, los policías se percataron de que dentro de la propiedad se encontraban pipas de gas y un tractocamión y conscientes del riesgo que eso representa, aseguraron el área e hicieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Federal en la entidad.

Aseguran cuatro pipas con 10 mil litros de gas en Apizaco, Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tlaxcala cumplimentó una orden de cateo, librada por el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la entidad, por delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos en diversas materias, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron la orden de cateo en el que aseguraron el inmueble, cuatro pipas de gas con un total aproximado de 10 mil litros de gas.

En el operativo, la FGR contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Policía Municipal de Apizaco, además del H. Cuerpo de Bomberos quienes proporcionaron seguridad perimetral.

Con información de N+

GMAZ