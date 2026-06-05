Recuperan casi Dos Mil Litros de Hidrocarburo en la Ciudad de Puebla; Hay Dos Detenidos

Joel "N" y Genaro "N" fueron arrestados mientras se trasladaban en una pipa con mil 800 litros de combustible presuntamente de procedencia ilícita.

Detenidos Joel N Genaro N Recuperados Mil 800 Litros Hidrocarburo Colonia Barranca Honda PueblaFoto: X @SSPGobPue

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Operativo en Puebla: autoridades detienen a dos hombres con 1800 litros de combustible ilegal. Conoce los detalles de esta importante acción de seguridad.

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