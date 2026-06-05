Recuperan casi Dos Mil Litros de Hidrocarburo en la Ciudad de Puebla; Hay Dos Detenidos

Este jueves 4 de junio de 2026 se dio a conocer la recuperación de mil 800 litros de hidrocarburo presuntamente de procedencia ilícita en la colonia Barranca Honda de la ciudad de Puebla.

Durante el operativo realizado al norte de la capital poblana fueron detenidos Joel “N” y Genaro “N”, quienes se trasladaban a bordo de una pipa donde transportaban el combustible.

Recuperan mil 800 litros de hidrocarburo en colonia Barranca Honda de Puebla

Resultado del operativo “Puebla Segura”, implementado por autoridades de los tres órdenes de gobierno para reforzar la vigilancia en la zona norte de la capital poblana, se logró la detención de dos hombres por delitos en materia de hidrocarburo.

Durante el despliegue policial en la colonia Barranca Honda, las fuerzas de seguridad detuvieron a Joel “N”, de 30 años y Genaro “N”, de 38 años, quienes se encontraban en posesión de una pipa abastecida con mil 800 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita.

👉 Como resultado del operativo “Puebla Segura”, implementado para reforzar la vigilancia en la capital, fuerzas de seguridad detuvieron a Joel N., y Genaro N., en posesión de una pipa abastecida con mil 800 litros de combustible de procedencia ilícita.



La intervención se llevó… pic.twitter.com/GrjTbQd4rI — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 4, 2026

Conforme a protocolo, los dos probables responsables, la unidad asegurada y el combustible recuperado quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Federal.

En el operativo participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital poblana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Seguridad en Puebla: Operativos en Autopistas y Decomiso de Más de 200 Mil Litros de Gasolina

Sentencian a dos sujetos por posesión ilícita de hidrocarburo en Xaloztoc, Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada en Control Regional (FECOR) en Tlaxcala, obtuvo sentencia condenatoria contra Félix “N” y Jorge “N”, por haber acreditado su participación en la comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

Derivado de la ejecución de una orden de cateo realizada en el municipio de Xaloztoc, personal de la FGR, acompañados con elementos de Guardia Nacional, detuvieron a dos personas, quienes de manera ilegal comercializaban hidrocarburo y aseguraron una propiedad.

En audiencia de procedimiento abreviado, el juez de Control dictó sentencia de nueve años y siete meses de prisión y multa de nueve mil 600 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) por el delito mencionado, en contra de Félix “N” y Jorge “N”.

Con información de N+

GMAZ