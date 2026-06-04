Confirman Tres Personas Lesionadas y Cero Decesos por Explosión de Pipas de Gas LP en Puebla

Minutos antes de las 10 de la mañana, pobladores reportaron una serie de al menos cuatro explosiones que tuvieron origen en un sitio que se utilizaba para almacenar autotanques con gas LP.

Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y fuerzas federales realizan las labores de mitigaciópn de riesgo tras el estallido ocurrido en la colonia San Juan Negrete, en un predio presuntamente irregular.

Explota bodega con pipas de gas LP en Tepeaca, Puebla

Protección Civil Estatal confirmó que hasta el momento, se han contabilizado tres personas lesionadas debido a las explosiones en Tepeaca, y no hay víctimas mortales por el incidente.

🚧 Encabezados por nuestro titular, realizamos acciones conjuntas para combatir la explosión e identificar riesgos para la población en Tepeaca.



🚒 El @Gob_Puebla refrenda su compromiso con las familias poblanas y continúa con las labores en el sitio.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/9yARsia3fm — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 4, 2026

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres confirmó que el incidente ocurrió a las 9.53 a.m. por lo que personal se movilizó al sitio y se integró el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para coordinar la atención.

Evacúan a dos mil habitantes de Tepeaca en Puebla por explosión de autotanques

Como medida de prevención, se hizo la evacuacuón de habitantes del área cercana al punto de las explosiones. Los inmuebles evacuados fueron el Hospital General de Tepeaca, la Escuela Preparatoria BUAP “2 de Octubre”, Centro Escolar Miguel Negrete Novoa y viviendas aledañas.

Además, se implentó el cierre de vialidades y la restricción de accesos; al momento continúan las labores de enfriamiento de autotanques mediante aplicación continua de agua.

Con información de N+

JAPR