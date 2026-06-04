Confirman Tres Personas Lesionadas y Cero Decesos por Explosión de Pipas de Gas LP en Puebla

Brigadistas de Protección Civil y paramédicos acudieron para atender la emergencia en el municipio de Tepeaca.

Continúan las labores de enfriamiento en la zona de la explosión.Foto: PC Estatal

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Impactante explosión en Tepeaca: 4 estallidos en bodega de gas LP dejan 3 heridos. Protección Civil y Pemex trabajan para mitigar riesgos. Descubre cómo se evacuaron 2000 personas y se controló la situación.

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