Detienen a Mujer Adulta y Tres Adolescentes durante Cateo en Quecholac, Puebla

Además de las detenciones, en el inmueble asegurado en la comunidad de San José Tuzuapan también se decomisaron 81 dosis de droga.

Detenida Lucía Juana N Tres Adolescentes Cateo Inmueble Droga Quecholac PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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Cateo en San José Tuzuapan: detienen a cuatro personas y aseguran inmueble con más de 80 dosis de droga. Conoce los detalles de esta operación.

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