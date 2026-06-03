Detienen a Mujer Adulta y Tres Adolescentes durante Cateo en Quecholac, Puebla

Este martes 2 de junio de 2026 se dieron a conocer las detenciones de una mujer adulta y tres adolescentes durante el cateo de un inmueble donde presuntamente se comercializaba droga en el municipio poblano de Quecholac.

Tras los trabajos de inspección el domicilio ubicado en la comunidad de San José Tuzuapan quedó asegurado, además de que fueron decomisadas más de 80 dosis de droga.

Catean inmueble relacionado con la venta de droga en Quecholac, Puebla

Las indagatorias incluyeron verificación de denuncias anónimas y trabajos de gabinete, mediante los cuales se identificó un domicilio que operaba como punto de distribución y comercialización de sustancias ilícitas. Con los datos de prueba obtenidos, la Fiscalía solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la orden de cateo correspondiente.

Durante el operativo interinstitucional, los agentes investigadores intervinieron el inmueble y localizaron 66 bolsas de plástico con sustancia con características similares al cristal, siete bolsas con sustancia similar a la droga conocida como piedra, ocho bolsas con hierba verde con características de marihuana, tres básculas grameras y 400 pesos en efectivo, además de asegurar el inmueble relacionado con la actividad ilícita.

De acuerdo con las investigaciones, el inmueble intervenido era presuntamente utilizado como un punto discreto para la distribución y comercialización de narcóticos, actividad vinculada con conductas relacionadas con el narcomenudeo en la región.

Detienen a cuatro personas durante cateo de inmueble en Quecholac, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal, ejecutó un cateo en la localidad de San José Tuzuapan, municipio de Quecholac, donde detuvo a Lucia Juana “N” y aseguró un inmueble presuntamente utilizado para la venta y distribución de narcóticos.

En el lugar fueron ubicadas cuatro personas, una adulta y tres adolescentes. La mujer adulta, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, mientras que los menores de edad fueron canalizados ante las autoridades competentes en la materia.

Con información de N+

GMAZ