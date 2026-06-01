Detienen a Expolicía Judicial en Estados Unidos por Presunto Homicidio en Tehuacán, Puebla

Rafael "N" y su supuesto cómplice habrían puesto los cuerpos en un vehículo oficial y lo abandonaron para darse a la fuga.

Detenido Rafael N Policia Judicial Tortura Homicidio Relleno Sanitario Tehuacán PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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Rafael 'N', expolicía judicial, arrestado en EE.UU. por tortura y homicidio en Tehuacán. Conoce los detalles de su deportación y captura en Tijuana.

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