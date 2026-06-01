Detienen a Expolicía Judicial en Estados Unidos por Presunto Homicidio en Tehuacán, Puebla

Este lunes 1 de junio de 2026 se dio a conocer la detención de Rafael “N”, un expolicía judicial por presuntamente torturar y matar a dos personas en el municipio poblano de Tehuacán.

El hoy imputado fue localizado en Estados Unidos y deportado a territorio nacional, por lo que autoridades poblanas tuvieron que cumplimentar la orden de aprehensión en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Rafael “N” torturó y mató a dos personas en relleno sanitario de Tehuacán, Puebla

De acuerdo con las investigaciones, en 1999, cuando el hoy imputado se desempeñaba como elemento activo de la entonces Policía Judicial, presuntamente participó junto con otro elemento en la detención de dos personas, quienes posteriormente fueron trasladadas al relleno sanitario de Tehuacán, donde habrían sido torturadas y privadas de la vida.

Las indagatorias establecen que, tras los hechos, los probables responsables abandonaron un vehículo oficial con los cuerpos de las víctimas a bordo y se dieron a la fuga.

Detienen a Rafael “N” en Estados Unidos por tortura y homicidio en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Rafael “N”, de 54 años de edad, por presunto homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, derivados de hechos ocurridos en el municipio de Tehuacán.

La Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes logró ubicar al imputado en los Estados Unidos de América, por lo que se establecieron mecanismos de colaboración con autoridades de ese país para lograr su deportación.

Tras un operativo conjunto, con el Departamento SAFE/ERO de los Estados Unidos, la Policía Federal Ministerial y las autoridades competentes, Rafael “N” fue deportado a territorio nacional, donde agentes investigadores dieron cumplimiento al mandamiento judicial en instalaciones de la Policía Federal Ministerial ubicadas en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ