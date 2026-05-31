Privan de la Libertad a Conductor para Robar su Camioneta y Pertenencias en Puebla

Tres presuntos responsables del asalto fueron descubiertos a bordo de la unidad robada en Acajete, en posesión de droga y municiones.

Tres presuntos asaltantes fueron detenidos en AcajeteFoto: FGE Puebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante robo en Puebla: tres detenidos con camioneta robada, drogas y municiones. La víctima fue liberada tras ser privada de su libertad. Descubre más sobre este caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+