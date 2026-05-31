Privan de la Libertad a Conductor para Robar su Camioneta y Pertenencias en Puebla

Tres sujetos fueron arrestados por su probable responsabilidad en los delitos de detentación de vehículo con reporte de robo, contra la salud y posesión de cartuchos, en el municipio de Acajete en Puebla.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) fueron capturados José Guadalupe "N", Gaudencio "N" y Guillermo "N" luego de recibir una denuncia por robo de vehículo y pertenencias.

Roban camioneta y pertenencias de un conductor en Acajete, Puebla

El pasado 28 de mayo de 2026, cuando la víctima informó que fue despojada de una camioneta tipo Volkswagen Saveiro, color blanco, con placas de circulación del estado de Tlaxcala, así como de un teléfono celular y un reloj inteligente.

Además, el denunciante dijo que fue privado de la libertad y posteriormente liberado en el municipio de Acajete.

Gracias a la investigación y seguimiento a la ubicación del teléfono celular reportado en modo perdido, agentes investigadores realizaron recorridos en distintos puntos de la región.

Descubren a tres sujetos con municiones a bordo de un coche robado en Acajete

A las 01:29 horas del viernes 29 de mayo de 2026 localizaron el vehículo sobre la carretera federal Acajete–Amozoc de Mota, en el municipio de Acajete.

Durante la intervención fueron asegurados los hombres identificados como José Guadalupe "N", Gaudencio "N" y Guillermo "N", quienes viajaban a bordo de la unidad.

La autoridad logró recuperar la camioneta robada, dos teléfonos celulares, entre ellos un iPhone, un reloj Apple Watch, y aseguraron 10 bolsas con sustancia con características similares a las de un narcótico y ocho cartuchos.

Los detenidos y los indicios quedaron a disposición del agente del Ministerio Público. El 29 de mayo de 2026 se decretó su retención y se realizarán las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica.

Con información de N+

JAPR