Vuelca Automóvil sobre Camellón de la Vía Atlixcáyotl en Puebla; Una Persona Murió

La mañana de este domingo 31 de mayo se registró un fuerte accidente sobre la Vía Atlixcáyotl de la ciudad de Puebla, en la zona de Lomas de Angelópolis, que dejó como saldo una persona muerta.

Un automóvil de color blanco terminó volcado sobre el camellón central de la vialidad, enfrente de una agencia automotriz y el residencial La Vista, cerca de la tienda de autoservicio en inmediaciones de la caseta de la autopista Puebla-Atlixco.

Realizan extracción de personas de un coche volcado en la Vía Atlixcáyotl de Puebla

Personal de Prtección Civil acudió al auxilio de persona que terminó atrapada con lesiones al interior del vehículo, por lo que realizan las maniobras de extracción sin vida, de al menos una persona.

Hasta el momento se desconocen las causas del percance vial, pero primeros reportes de la Policía indican que el conductor se habría dado a la fuga, después del choque.

Muere una persona por volcadura de auto en Vía Atlixcáyotl de Puebla

En la zona se descarta congestionamiento vial, por lo que la circulación no se vio afectada. La unidad que circulaba sobre la vialidad salió del camino y se impactó contra un poste de la infraestructura urbana.

El automóvil siniestrado es tipo Vento con placas HCE589C. Al sitio acudieron en apoyo personal de Proximidad Vial y Policía Estatal de Caminos, así como paramédicos en ambulancias.

Con información de N+

JAPR