Vuelca Automóvil sobre Camellón de la Vía Atlixcáyotl en Puebla; Una Persona Murió

Un coche se impactó contra un poste en la zona de Lomas de Angelópolis; rescatistas laboran en la extracción de una persona.

Sobrevive conductor a fuerte accidenteFoto: X @CapitalPueblaMx

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Esta mañana, un auto volcó en la Vía Atlixcáyotl, Puebla, tras chocar con un poste. Sin heridos ni tráfico afectado, el misterio sobre las causas continúa. Infórmate aquí.

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